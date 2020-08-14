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Beyazgül’den AK Parti’nin kuruluş yıl dönüm mesajı

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 14.08.2020 11:39 | Son Güncelleme

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK PARTİ)’nin 19.

Beyazgül’den AK Parti’nin kuruluş yıl dönüm mesajı

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK PARTİ)’nin 19. yıl dönümü nedeniyle Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül bir mesaj yayımladı.
Beyazgül mesajında, “Milli İradenin gür sesi, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın Kurucu Genel Başkanı olduğu AK Parti 19 yaşında. Bugün ‘Milletimizle Beraber İnandığımız Yolda AK Parti 19 Yaşında’ sloganıyla kuruluşunu kutladığımız AK Partimiz 19 yıllık bir siyasi parti olsa da aslında asırlar öncesinden başlamış kutlu bir yürüyüşün, kutlu bir davanın mirasını omuzlarda taşıyan bir partidir. AK Parti, bu topraklarda asırlardır hüküm süren, Anadolu’yu Anadolu yapan değerlerin temsilcisidir. Bu yürüyüş, Sultan Alparslan’dan Kılıçarslan’a, Osman Gazi’den Fatih Sultan Mehmet’e, Abdülhamit Han’dan Adnan Menderes’ten Turgut Özal’a, Necmettin Erbakan’a ve 19 yıldır bu hareketin liderliğini yapan, Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a uzanan kutlu bir yürüyüştür, kutlu bir mücadeledir. 14 Ağustos 2001’de Cumhur Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın “Bir daha hiçbir şey eskisi gibi olmayacak” diyerek yaktığı meşale, bugün sadece Türkiye’yi değil, Ümmetin ayak bastığı tüm coğrafyaları aydınlatıyor. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın öngörüsünde ve öncülüğünde AK Parti neferi olarak siyaset yapmaktan gurur duyuyorum. AK Parti’de siyaset yapmak bir Türkiye sevdasıdır. AK Partide siyaset yapmak, hedeflerle, ideallerle, vizyonlarla siyaset yapmaktır. AK Partide siyaset yapmak, birbiri ile omuz omuza dimdik dururken aynı yöne aynı hedefe yürüyebilmektir. AK Partide siyaset yapmak, önce hayal kurmaktır ve inanmaktır ve o hedefe doğru aynı azimle hep beraber varmaktır. Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğünde bu kutlu yürüyüşte yerel yönetimler olarak bizler de büyük bir özveri ve gayretle tüm teşkilatlarımızla yekvücut olarak birlik içinde Güçlü Türkiye hedefimize ulaşacağız İnşallah. Bu duygu ve düşünceler içinde AK Partimizin kurucusu Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a minnet ve şükranlarımızı arz ediyorum. Partimizin 19’uncu kuruluş yıl dönümünde kurulduğu günden bu yana kadar teşkilatlarımızın her kademesinde görev yapan, emeği geçen herkese teşekkür ediyor, Teşkilatımızda görev yapmış, bugün aramızda bulunmayan, ahirete intikal etmiş kardeşlerimizi rahmetle yad ediyorum” dedi.

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