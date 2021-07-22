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Beydağ'da "Kızlar Genceri Bayramı" kutlandı

22.07.2021 19:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beydağ'da "Kızlar Genceri Bayramı" kutlandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Beydağ ilçesinde geçen yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ilk kez yapılamadığı belirtilen 6 asırlık "Kızlar Genceri Bayramı" coşkuyla kutlandı.

Beyköy Mahallesi'ndeki alanda geleneği yaşatmak isteyen yöre halkının katılımıyla yapılan etkinlikte gençler, gün boyu kurulan dönme dolap ve salıncaklara bindi. Yörede güne özel pazar da kuruldu.

Beyköy Mahallesi Muhtarı Mehmet Emin Semerci, AA muhabirine, 6 asırdır mahallede, Kurban Bayramı'nın üçüncü günlerinin "Kızlar Genceri Bayramı" adı altında farklı bir etkinlikle kutlandığını söyledi.

Etkinliği geçen yıl gerçekleştiremedikleri için üzgün olduklarını aktaran Semerci, katılımcılara teşekkür etti.

Mahallelilerden Azime Altınmakas ise bu geleneğin gelecek nesillere de aktarılmasını arzuladıklarını dile getirdi.

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