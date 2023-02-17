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Beyefendi nasıl yazılır, beyefendi yazımı nasıl olmalıdır? Beyefendi mi beyfendi mi, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

08.02.2023 19:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçede iki kelimeyi yan yana getirerek farklı anlamlar oluşturan yeni anlama gelen birleşik kelimeler üretilir. Bu ifadeler genellikle kalıplaşmış ifadeler olarak karşımıza çıkar. Bununla birlikte oluşan yeni kelimelerin bir araya gelmelerini sağlayan imla kuralları da önem göstermektedir. Bu kelimeler bir araya gelme özelliklerine bağlı olarak ayrı ya da bitişik yazılabilirler. Peki, beyefendi mi beyfendi mi?

Beyefendi nasıl yazılır, beyefendi yazımı nasıl olmalıdır? Beyefendi mi beyfendi mi, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Türk dili sözcük bakımından oldukça zengin bir dildir. Eklerle yeni kelimeler türetmenin yanı sıra farklı kelimeleri bir araya getirerek de yeni kelimeler türetilir. İki sözcüğün bir araya gelmesi ile oluşan yeni sözcükler de yeni anlamlar taşımaktadır. Oluşan yeni sözcüklerde bir anlam değişmesini önleyecek imla kuralları da bulunur. Bu kurallarda kelimenin birleşik mi yoksa ayrı yazılacağını belirler. Bu kelimelerden biri de beyefendi kelimesidir.

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Beyefendi nasıl yazılır?

Beyefendi kelimesi Türkçede saygı belirtmek amaçlı kullanılan bir san ifadesidir. Bunun yanı sıra beyefendi TDK sözlüğünde "terbiyeli" anlamına da gelir. Bu kelime beyefendi şeklinde yazılır. Çoğu zaman beyefendi kelimesinin yazılışında farklı yazım yanlışları görürüz. Bu noktada kelimenin beyefendi mi beyfendi mi şeklinde yazılacağı da kafa karıştırıcı olabilir. Ayrıca kelimenin ayrı ya da bitişik yazılacağı konusunda da kafa karışıklığı olabilir. Beyefendi yazımı TDK kuralları kapsamında "beyefendi" şeklindedir. Konuşma dilinde aradaki /e/ sesi es geçilip "beyfendi" şeklinde söylense de kelimenin yazımı "beyefendi" şeklinde olmalıdır.

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Beyefendi doğru yazılışı ile ilgili örnek cümleler

Türk Dil Kurumunun "Bitişik yazılan birleşik kelimeler" kuralları kapsamında ağa, bey, baba, efendi, nine, hanım gibi kelimelerle oluşturulan birleşik kelimeler bitişik yazılır. Türkçede bu kelime doğru olarak “beyefendi” şeklinde kabul edilir. Bu doğrultuda "beyfendi", "bey efendi" gibi /e/ harfi olmadan ya da bu iki kelimeyi ayırarak yapılan kullanımlar yanlıştır. Konuşma anında bu kelime “beyfendi” olarak telaffuz edilip deformasyona uğrayabilir. Doğru kullanımı ise “beyefendi” şeklindedir. Beyefendi doğru yazılışı ile ilgili örnek cümleler:

  • Ahmet çok beyefendi bir çocuktur.
  • Beyefendi eve ne zaman teşrif edecek acaba?
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beyefendi

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