Güler yüzlü nasıl yazılır, güler yüzlü yazımı nasıl olmalıdır? Güler yüzlü ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Birleşik sözcüklerin ayrı mı bitişik mi yazıldığı sıklıkla araştırılırken Türkçede sıklıkla kullanılan tamlamaların da doğru yazılışları merak edilir. Dolayısıyla doğru yazılışı sıklıkla araştırılan tamlamalardan biri de güler yüzlü olarak belirtilebilir. Güler yüzlü TDK güncel çevrimiçi sözlüğünde sıfat veya zarf olarak kullanılabildiği belirtilen bir sözcük öbeğidir. Bununla birlikte bu sözcüğün doğru yazılışı genelde karıştırıldığı ya da unutulduğu için "Güler yüzlü ayrı mı yazılır?" sorusuna mutlaka yanıt sunulması gerekir. Söz edilen sözcüğün doğru yazılışının belirtilmesi için de Türk Dil Kurumu Yazım Kılavuzu kaynak olarak alınmalıdır.

Güler yüzlü nasıl yazılır?

Konuşma dilinde genelde bir insanı nitelemek için kullanılan güler yüzlü sözcük öbeği TDK tarafından tamlama olarak belirtilir. Bu sözcük öbeğinin doğru yazılışının bilinmesi ise Türkçe yazım kurallarına uyulması açısından önemlidir. Dolayısıyla güler yüzlü yazımı açıklanmadan önce bu sözcük öbeğinin ifade ettiği anlama değinmekte fayda vardır. Güler yüzlü TDK kapsamında sıfat ve zarf olarak ifade ettiği anlamlar belirtilir. Güler yüzlü tamlaması cümle içerisinde farklı konumlarda kullanılabilir. Güler yüzlü sözcüğünün temel anlamları ise şu şekildedir:

Güler yüzlü (sıfat): İçten davranan, yakınlık gösteren

Güler yüzlü (zarf): İçten davranılarak, yakınlık gösterilerek

Yukarıda sıfat ve zarf olarak kullanıldığı takdirde ifade ettiği anlamların açıklandığı güler yüzlü doğru yazılışı ayrı şekilde olmalıdır. Dolayısıyla sıklıkla ortaya çıkan "Güler yüzlü bitişik mi yazılır?" sorusunun yanıtı "hayır" olmaktadır. Bu sözcüğün TDK tarafından da belirtilen yazım kurallarına uygun olarak kullanılabilmesi için ayrı olarak yazılması gerekir.

Güler yüzlü ayrı mı yazılır?

Doğru yazılışı ayrı olan güler yüzlü sözcük öbeği ile pek çok cümle kurulabilir. Özellikle günlük yaşamda bir kişiyi nitelemek için kullanılan bu sözcük öbeği, cümle içerisinde gerek sıfat gerek ise zarf olarak konumlanabilir. Bu bağlamda güler yüzlü sözcüğünün cümle içerisinde sıfat ve zarf olarak kullanıldığı örnekler şu şekilde sıralanabilir: