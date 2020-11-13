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Beyin kanaması geçirdi riskli ameliyatla sağlığına kavuştu

HATAY HABERLERİ  | 13.11.2020 14:42 | Son Güncelleme

Hatay’ın İskenderun ilçesinde beyin kanaması geçiren 70 yaşındaki Hamid Keskin, riskli ameliyatla sağlığına kavuştu.Aniden fenalaşınca ailesi tarafından hastaneye kaldırılan Hamid Keskin, Antakya’da yapılan müdahalenin ardından İskenderun Gelişim Hastanesi’ne sevk edildi.

Beyin kanaması geçirdi riskli ameliyatla sağlığına kavuştu

Hatay’ın İskenderun ilçesinde beyin kanaması geçiren 70 yaşındaki Hamid Keskin, riskli ameliyatla sağlığına kavuştu.
Aniden fenalaşınca ailesi tarafından hastaneye kaldırılan Hamid Keskin, Antakya’da yapılan müdahalenin ardından İskenderun Gelişim Hastanesi’ne sevk edildi. Tetkikler sonucu beyin kanaması geçirdiği tespit edilen Keskin, Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Özkan Çeliker ve Op. Dr. Doğan Değirmenci tarafından ameliyata alındıktan sonra, sağlığına kavuşarak taburcu edildi.
Ameliyatın başarıyla sonuçlandığını ifade eden Op. Dr. Çeliker, “Hamid Bey, yaklaşık 3 ay önce Antakya merkezdeki bir hastanenin Acil Servisi’nden beyin kanaması nedeniyle gönderilmişti. Yaptığımız anjiyo görüntülerinde antiokomikar arter dediğimiz bölgede, halk arasında baloncuk olarak bilinen anevrizma tespit ettik. Biz de acil olarak müdahalede bulunduk. Üç ay sonraki kontrollerine gelen hastamız, gayet iyi durumda ve günlük hayatına eskisi gibi devam ediyor. Genelde bu tür ameliyatlardan sonra özellikle kanaması olan hastaların, hayatlarına sağlıklı bir şekilde devam etme ihtimalleri yüzde 5 ile 20 arasında seyretmektedir. İki yıldan bu yana yaklaşık 120 civarında bu tür ameliyat gerçekleştirdik. Ameliyatların ardından yüzde 40 oranında sağlığına kavuşan bir hasta grubumuz var. Esasında hasta hastaneye ne kadar hızlı yetiştirilirse, bizim de müdahale şansımız o kadar artıyor. Bunlar zor ameliyatlar, teknolojik alt yapımız olduğu için gönül rahatlığıyla ameliyatlarımızı gerçekleştirebiliyoruz” dedi.
Zorlu bir ameliyat sonrası eski sağlığına kavuştuğunu belirten Hamid Keskin ise, “Evdeyken bir anda kötüleştim ve baygınlık geçirdim. Gözümü hastanede açtım. Allah’a şükür bir sıkıntım yok. Değerli doktorlarıma ve sağlık ekibine teşekkür ederim” dedi.

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