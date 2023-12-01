Beyin ölümü gerçekleşen 71 yaşındaki hastanın bağışlanan organları umut olacak

Hastanın bağışlanan karaciğer ve böbrekleri Konya ve Antalya’ya gönderildi.

Karaman’ın Ermenek ilçesinde ikamet eden 71 yaşındaki hasta A.B., geçirdiği beyin kanaması sonrası Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. Doktorların çabalarına rağmen A.B.’nin beyin ölümü gerçekleşti. Bunun üzerine hastanın organları ailesi tarafından başka hayatlara umut olması için bağışlandı. Hastanın bağışlanan karaciğer ve böbrekleri Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinden gelen Doç. Dr. Mustafa Şentürk, Yrd. Doç Dr. Alper Varman ve Organ Nakil Koordinatörü Bekir Pire’den oluşan bir ekip tarafından alınarak, organ nakli bekleyen hastalara ulaştırılmak üzere Antalya ve Konya’daki merkezlere uzman ekipler eşliğinde nakledildi.

Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç Dr. Halil İbrahim Taşçı, başsağlığı dilediği aileye organ bağışından dolayı teşekkür etti. Alınan organların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılarak, onlara ve ailelerine umut olacağını ifade eden Doç. Dr. Taşçı, “Organ bağışı, organ nakli bekleyen hastaların yeniden hayata tutunması için çok önemli. Biz de hastane olarak bu farkındalığı oluşturmak için tüm çabamızı gösteriyoruz. Ailelere kendi acılarını bir yana bırakıp yaşam bekleyen hastalara umut oldukları için bu anlayışlı davranışları için tekrardan teşekkür ediyoruz” dedi.

