YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Karaman
  4. Beyin ölümü gerçekleşen 71 yaşındaki hastanın bağışlanan organları umut olacak

Beyin ölümü gerçekleşen 71 yaşındaki hastanın bağışlanan organları umut olacak

01.12.2023 14:07 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karaman’da beyin kanaması nedeniyle tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen 71 yaşındaki hastanın organları ailesi tarafından bağışlandı.

Hastanın bağışlanan karaciğer ve böbrekleri Konya ve Antalya’ya gönderildi.

Karaman’ın Ermenek ilçesinde ikamet eden 71 yaşındaki hasta A.B., geçirdiği beyin kanaması sonrası Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. Doktorların çabalarına rağmen A.B.’nin beyin ölümü gerçekleşti. Bunun üzerine hastanın organları ailesi tarafından başka hayatlara umut olması için bağışlandı. Hastanın bağışlanan karaciğer ve böbrekleri Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinden gelen Doç. Dr. Mustafa Şentürk, Yrd. Doç Dr. Alper Varman ve Organ Nakil Koordinatörü Bekir Pire’den oluşan bir ekip tarafından alınarak, organ nakli bekleyen hastalara ulaştırılmak üzere Antalya ve Konya’daki merkezlere uzman ekipler eşliğinde nakledildi.

Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç Dr. Halil İbrahim Taşçı, başsağlığı dilediği aileye organ bağışından dolayı teşekkür etti. Alınan organların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılarak, onlara ve ailelerine umut olacağını ifade eden Doç. Dr. Taşçı, “Organ bağışı, organ nakli bekleyen hastaların yeniden hayata tutunması için çok önemli. Biz de hastane olarak bu farkındalığı oluşturmak için tüm çabamızı gösteriyoruz. Ailelere kendi acılarını bir yana bırakıp yaşam bekleyen hastalara umut oldukları için bu anlayışlı davranışları için tekrardan teşekkür ediyoruz” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bayrampaşa’da tehlikeli yolculuk kamerada, ayağıyla motosikleti ittiBayrampaşa’da tehlikeli yolculuk kamerada, ayağıyla motosikleti itti
Filistin’e yardım için hayır çarşısı kurdularFilistin’e yardım için hayır çarşısı kurdular
Tandırdan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen yaşlı kadın kurtarılamadıTandırdan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen yaşlı kadın kurtarılamadı
Anahtar Kelimeler:
Karaman

Karaman Namaz Vakitleri 1 Aralık Cuma

İmsak
06:09
Sabah
07:35
Öğle
12:41
İkindi
15:16
Akşam
17:37
Yatsı
18:57

Karaman Nöbetçi Eczaneler 1 Aralık Cuma

Sağlik eczanesi
Merkez
Gölyeri eczanesi
Merkez
Sila eczanesi
Ayranci
Talay eczanesi
Sariveliler
Dost eczanesi
Ermenek
Kiraz eczanesi
Basyayla
Tümünü Göster
Karaman ECZANELER
Karaman ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kıskançlık krizine girdi! Sevgilisinin gözüne iğne sapladı

Kıskançlık krizine girdi! Sevgilisinin gözüne iğne sapladı

Çok satanlarda ilk sırada! Columbia Woodburn 2 ile konfora adım atın

Çok satanlarda ilk sırada! Columbia Woodburn 2 ile konfora adım atın

Kocası cinsiyet değiştirdi! "Eşinin aynısı olmuş"

Kocası cinsiyet değiştirdi! "Eşinin aynısı olmuş"

Ölü ilan edilen kadın canlı çıktı

Ölü ilan edilen kadın canlı çıktı

Suya ve rüzgara karşı dayanıklı, ekstra hafif, ultra konforlu!

Suya ve rüzgara karşı dayanıklı, ekstra hafif, ultra konforlu!

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.