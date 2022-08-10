Beykoz açıklarında boğulma tehlikesi geçiren kişi kurtarıldı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Beykoz açıklarında boğulma tehlikesi geçiren kişi ekiplerce kurtarıldı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Anadolu Feneri Kabakoz mevkisinde denizde boğulma tehlikesi geçiren kazazedenin, Tahlisiye-2 botunca kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildiği kaydedildi.



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