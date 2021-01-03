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  4. Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın'ın babası koronavirüse yenildi

Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın'ın babası koronavirüse yenildi

İSTANBUL HABERLERİ  | 03.01.2021 15:12 | Son Güncelleme

Aydın, pazartesi günü de annesini koronavirüs nedeniyle yitirmişti

İSTANBUL (AA) - Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın'ın, Giresun'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalığı ile mücadele eden babası Mehmet Kahraman Aydın hayatını kaybetti.

Geçtiğimiz Pazartesi günü annesi Meliha Aydın'ı kaybeden Aydın'ın, bugün de babası Mehmet Aydın Kovid-19 nedeniyle vefat etti.

Murat Aydın, sosyal medya hesabından, "Kovid-19 tedavisi görmekte olan babamız Mehmet Kahraman Aydın Hakk’a yürümüştür. Allah rahmet eylesin. Cenazesi 4 Ocak Pazartesi saat 14.00'te Bozat’tan kaldırılacaktır. Pandemi şartları gereği dua ve helalliğinizi cenaze saatinde bulunduğunuz yerden göndermenizi arzu ederiz." ifadelerini kullandı.

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