İSTANBUL (AA) - Beykoz Belediyesince düzenlenen ve ilçenin tarım potansiyelinin konuşulduğu Beykoz Tarım Çalıştayı sona erdi.

Katılımcılar bilimsel sunum ve tebliğler eşliğinde, ilçede tarımın artırılması için yapılması gerekenler, doğru üretim ve pazarlama teknikleri, ilçenin bitki ve hayvan varlığı, sürdürülebilir kalkınma modelleri, topraksız tarım, tıbbı ve aromatik bitkiler, dijital tarım ve tarım teknolojileri konularında fikir alışverişinde bulundu.

Beykoz'da ilk kez düzenlenen çalıştayın ikinci gününde konuşan Belediye Başkanı Murat Aydın, ilçenin iklimiyle büyük bir zenginlik arz ettiğine değindi.

Çalıştayı, farkındalık oluşturmak ve var olan potansiyeli harekete geçirmek için düzenlediklerini anlatan Aydın, "Bu bir başlangıç ve genel bir bakış. Sonrasında her bir konuya ayrıca odaklanacağız, ihtisas çalışmaları yapacağız. İlçemiz, tarım yapacak aileleri yüz yıllar boyu geleceğe taşıyacak potansiyele sahip, bunun için ortak akılla hareket edeceğiz. Beykoz'un tarım zenginliğine sahip çıkmalıyız." dedi