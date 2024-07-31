Beykoz’da arkadaşının ayakkabısını almak için denize giren Güney Koreli boğuldu

Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali için Türkiye'ye gelen Güney Kore gösteri grubunun yardımcı elemanı olduğu öğrenilen Song Myongjae (28), Çubuklu'da akşam saatlerinde arkadaşının düşen ayakkabısını almak için denize girdi.

Güney Koreli genç, bir süre sonra gözden kayboldu.

İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik, sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı dalgıçların arama çalışmalarının ardından karaya çıkarılan Song Myongjae, sağlık görevlilerince kaldırıldığı Beykoz Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYESİNDEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Büyükçekmece Belediyesi, Güney Koreli Song Myongjae için sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı yayımladı.

Mesajda, "Yaşanan talihsiz olay nedeniyle festivalin 30 Temmuz Salı günü yapılacak tüm etkinlikleri iptal edilmiş olup, merhumun yakınlarına, Güney Kore ekibine, festivale katılan kültür-sanat elçilerine, jüri üyelerine ve tüm sanatseverlere başsağlığı diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.