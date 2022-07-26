Beykoz'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

İSTANBUL (AA) - Beykoz'da, ormanlık alanda çıkan yangın itfaiyenin müdahalesi ve havadan helikopter desteğiyle kontrol altına alındı.

Yavuz Selim Mahallesi Karanlıkdere Caddesi mevkisinde bulunan ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangın, havadan helikopter desteğiyle yapılan müdahaleyle kontrol altına alındı.



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