Beylikdüzü açıklarında arızalanan tekne kurtarıldı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Beylikdüzü açıklarında arızalanan ve içinde 4 kişi bulunan tekne kurtarıldı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, West İstanbul Marina önlerinde arızalanan ve içinde 4 kişi bulunan tekne, KEGM-6 hızlı tahlisiye botunca yedeklenerek emniyetle marinaya yanaştırıldı.



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