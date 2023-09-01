Beylikdüzü’nde aracında silahlı saldırıya uğrayan adam hayatını kaybetti

Bilaloğlu’nun araç alım satımı ile uğraştığı öğrenilirken polis şüpheli ya da şüphelileri arıyor.

Olay, dün akşam saatlerinde E-5 Beylikdüzü Avcılar istikametinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, araç alım satımı ile uğraşan Emre Bilaloğlu (33) aracına yanaşan bir başka araçtan toplam 11 el ateş edilmesi sonucu ağır yaralandı. Vücuduna 6 kurşun isabet ettiği söylenen Bilaloğlu ağır yaralı olarak ambulans ile kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay yerine gelen polis ekipleri görgü tanıklarından da ifade alarak konuyu gerçekleştirdiği söylenen aracı ve şahısları yakalamaya çalışmalarına başladı. Bilaloğlu’nun cenazesi ise hastaneye kaldırıldı.

