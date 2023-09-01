YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Beylikdüzü’nde aracında silahlı saldırıya uğrayan adam hayatını kaybetti

Beylikdüzü’nde aracında silahlı saldırıya uğrayan adam hayatını kaybetti

01.09.2023 09:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beylikdüzü E-5 karayolunda dün akşam saatlerinde aracında silahlı saldırıya uğrayan 33 yaşındaki Emre Bilaloğlu hayatını kaybetti.

Bilaloğlu’nun araç alım satımı ile uğraştığı öğrenilirken polis şüpheli ya da şüphelileri arıyor.

Olay, dün akşam saatlerinde E-5 Beylikdüzü Avcılar istikametinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, araç alım satımı ile uğraşan Emre Bilaloğlu (33) aracına yanaşan bir başka araçtan toplam 11 el ateş edilmesi sonucu ağır yaralandı. Vücuduna 6 kurşun isabet ettiği söylenen Bilaloğlu ağır yaralı olarak ambulans ile kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay yerine gelen polis ekipleri görgü tanıklarından da ifade alarak konuyu gerçekleştirdiği söylenen aracı ve şahısları yakalamaya çalışmalarına başladı. Bilaloğlu’nun cenazesi ise hastaneye kaldırıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kocaeli’de elektrik fırtınası geceyi aydınlattıKocaeli’de elektrik fırtınası geceyi aydınlattı
Van’da bin 310 çocuğun katıldığı yaz spor okulları tamamlandıVan’da bin 310 çocuğun katıldığı yaz spor okulları tamamlandı
Bursalı firmadan sahipsiz hayvanlar için anlamlı destek projesiBursalı firmadan sahipsiz hayvanlar için anlamlı destek projesi
Anahtar Kelimeler:
Beylikdüzü

İstanbul Namaz Vakitleri 1 Eylül Cuma

İmsak
04:53
Sabah
06:23
Öğle
13:09
İkindi
16:50
Akşam
19:46
Yatsı
21:10

İstanbul Nöbetçi Eczaneler 1 Eylül Cuma

Yeni nesil eczanesi
Kadikoy
Aydos eczanesi
Kartal
Gamze yüksel eczanesi
Kadikoy
Taha eczanesi
Basaksehir
Gültekin eczanesi
Uskudar
Ertümer eczanesi
Gaziosmanpasa
Eren eczanesi
Buyukcekmece
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

3 yaşındaki çocuğa pitbull saldırdı! Ailesi evdeydi ama..

3 yaşındaki çocuğa pitbull saldırdı! Ailesi evdeydi ama..

Stanley, Samsonite, Levi's ve dahası! %50'ye varan indirimleri kaçırmayın

Stanley, Samsonite, Levi's ve dahası! %50'ye varan indirimleri kaçırmayın

Arızalanan asansör 4. kattan boşluğa düştü! Tavana fırlayıp yere çakıldılar

Arızalanan asansör 4. kattan boşluğa düştü! Tavana fırlayıp yere çakıldılar

Çocukken oynadığı tarladan servet çıktı! “Hayatım değişti”

Çocukken oynadığı tarladan servet çıktı! “Hayatım değişti”

Ömürlük bir termos herkeste olmalı! Stanley'de indirim devam ediyor

Ömürlük bir termos herkeste olmalı! Stanley'de indirim devam ediyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.