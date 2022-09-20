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Beylikdüzü'nde balkondan düşüp ölen çocuğa ilişkin adli tıp raporu hazırlandı

20.09.2022 16:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca, 2 yaşındaki E.Y'nin ölümüyle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında oluşturulan raporda çocukta cinsel istismar bulgusuna saptanmadığı belirtildi

İSTANBUL (AA) - Beylikdüzü'nde evlerinin balkonundan düşerek hayatını kaybeden 2 yaşındaki E.Y'nin ölümüyle ilgili hazırlanan Adli Tıp Kurumu raporunda çocukta istismar bulgusuna rastlanmadığı belirtildi.

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca, 6 Eylül'de evlerinin balkonundan düşerek yaşamını yitiren E.Y'nin ölümüyle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Adli Tıp Kurumu Morg İhtisas Dairesince rapor düzenledi.

Raporda, E.Y'nin iskelet sisteminde kırık olduğu ve çevre yumuşak dokularda kanama bulunduğu kaydedildi.

Biyolojik örneklerin alındığı belirtilen raporda, uyuşturucu veya uyarıcı maddeler ile ilaç etken maddelerinin bulunmadığı ifade edildi.

E.Y'de herhangi bir sperm ya da başka bir kişiye ait DNA'nın tespit edilmediği ve cinsel istismar bulgusunun saptanmadığı raporun sonuç kısmında belirtildi.

Ayrıca raporun sonuç bölümünde, "Çocuğun ölümünün genel beden travmasına bağlı atlantooksipital ayrışma, göğüs kemik kırıkları ile birlikte iç organ yaralanmasından gelişen iç kanama sonucu meydana gelmiş olduğu kanaatini bildirir rapordur." ifadelerine yer verildi.

Başsavcılığın olaya ilişkin soruşturması ise devam ediyor.

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