Beylikdüzü'nde bir iş yerinde çıkan yangın söndürüldü

İSTANBUL (AA) - Beylikdüzü'nde ayakkabı malzemelerinin üretildiği bir iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Mermerciler Sanayi Sitesi 14. Cadde üzerinde bulunan ayakkabı tabanı ham maddesinin üretildiği 2 katlı iş yerinin çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekipleri, yangını diğer iş yerlerine sıçramadan müdahale ederek söndürdü.
İş yerinde hasara neden olan yangın anı, bir vatandaşın cep telefonu kamerasınca kaydedildi.
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