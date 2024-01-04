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  4. Beylikdüzü'nde çukura giren aracın hava yastığının patlaması güvenlik kamerasında

Beylikdüzü'nde çukura giren aracın hava yastığının patlaması güvenlik kamerasında

04.01.2024 12:33 | Son Güncelleme:
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Beylikdüzü'nde, tekerleği yoldaki çukura giren otomobilin hava yastığının patlaması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Dün, Yakuplu Mahallesi Özal Caddesi'nde seyreden otomobilin tekerleği çukura girdi.

Otomobilin hava yastığı patlaması nedeniyle ismi henüz öğrenilemeyen sürücü hafif yaralandı.

Belediye ekipleri, kazanın ardından yoldaki çukuru mıcır döküp kapattı.

"KEPÇEYLE DİBİNE İNDİLER, KAPATTILAR. YİNE ÇÖKTÜ"

Caddede iş yapan esnaf Ufuk Yıldız, gazetecilere, olay nedeniyle söz konusu otomobilin ciddi zarar gördüğünü söyledi.

Yolun 2-3 aydır hiç düzelmediğini dile getiren Yıldız, "Daha önce de burayı yaptılar. Kepçeyle dibine indiler, kapattılar. Yine çöktü, değişen bir şey olmadı." dedi.

Ramazan Çelik ise yolun su akıntısı nedeniyle sürekli çöktüğünü, bu nedenle birkaç kere ekipleri aradıklarını kaydetti.

Ekiplerin geçici önlemler aldığına dikkati çeken Çelik, "Tam asfalt dökülmedi. Bildirmemize rağmen yapılmadığı için motorlar, araçlar hep çukura giriyor, zarar görüyor. Birinin başına bir şey gelmeden bunu bir an önce çözsünler." diye konuştu.

Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntüde, otomobilin çukura girdikten sonra hava yastığının açılması yer aldı.

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