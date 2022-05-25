Beylikdüzü'nde durakta bekleyen kadını cep telefonuyla çeken şüpheli yakalandı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Beylikdüzü'nde durakta bekleyen kadını cep telefonuyla kaydeden şüpheli gözaltına alındı.
Bir kişi, dün öğle saatlerinde Beylikdüzü otobüs durağında bekleyen bir kadının görüntüsünü gizlice cep telefonuyla çekti.
Bu sırada durakta bekleyen başka bir kişinin durumu fark etmesi üzerine şüphelinin cep telefonu incelendi. Görüntüsünün cep telefonunda kayıtlı olduğunu gören kadın ve çevredekiler, şüpheliye tepki göstererek, polise haber verdi.
Şüpheli, olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alındı.
Bu arada, kadının şüpheliye gösterdiği tepki, bir kişinin cep telefonuyla kaydedildi.
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz