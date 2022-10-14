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Beylikdüzü'nde eğlence mekanları denetlendi

14.10.2022 01:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beylikdüzü'nde eğlence mekanları denetlendi

İSTANBUL (AA) - Beylikdüzü'nde polis ekipleri eğlence mekanlarında denetim yaptı.

Asayiş Şube Müdürlüğü koordinasyonundaki denetime, Özel Güvenlik ile Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele ve Narkotik Suçlarla Mücadele şube müdürlüklerinden ekipler, umuma açık eğlence mekanlarında genel asayiş uygulaması gerçekleştirdi.

Denetimlerde kimlik ve evrak kontrolü yapıldı.

Kurallara uymayan işletmelere cezai işlem uygulandı.

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polis denetim

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