Beylikdüzü'nde iki aracın çarptığı kişi öldü

İSTANBUL (AA) - İstanbul Beylikdüzü'nde otomobilin çarpması sonucu yola savrulup hafif ticari aracın altında sürüklenen kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, D-100 kara yolundaki Beylikdüzü alt geçidinde yürürken yola çıkan Volkan Özkan, bir otomobilin çarpması sonucu savruldu.

Bu sırada hareket halindeki hafif ticari aracın altına aldığı Özkan, sürüklendi.

Özkan'ı yaklaşık 350 metre sürükleyen hafif ticari aracın sürücüsü girdiği akaryakıt istasyonunda, vatandaşların uyarısı üzerine durdu.

Sürücü, durumu fark etmediğini belirtirken ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri çağrıldı.

Araç altından çıkartılan Özkan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazaya karışan sürücüler polis ekiplerince ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken, araçlar ise otoparka çekildi.



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