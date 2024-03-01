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  4. Beylikdüzü'nde iş yerinin camını silerken silahla vurulan esnaf yaralandı

Beylikdüzü'nde iş yerinin camını silerken silahla vurulan esnaf yaralandı

AA AA
01.03.2024 12:07
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Beylikdüzü'nde, iş yerinin camını silerken silahla vurulan esnaf ayağından yaralandı.

Dün sabah, Gürpınar Mahallesi Bozkır Sokak'ta iş yerine gelen Doğan K. dükkanının camlarını silmeye başladı. Bu sırada iş yerinin önüne gelen kişi Doğan K'ye arkadan yaklaşıp silahla ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ayağından yaralanan esnaf, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye götürüldü. Durumu iyi olan Doğan K'nin hastaneden taburcu edildiği öğrenildi.

Polis olay yerinde inceleme yaparken kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

İş yerinin bulunduğu binanın sahibi Kasım Gültekin, olayın nedenini bilmediğini söyledi.

Gültekin, yaralı esnafın durumunun iyi olduğunu ve hastaneden taburcu edildiğini belirtti.

Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde iş yerinin camlarını silen Doğan K'nin arkasından yaklaşan şüphelinin silahla ateş etmesi, ayağından yaralanan esnafın dükkana girmesi ve şüphelinin olay yerinden kaçması yer alıyor.

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Şüpheli Yaralama Beylikdüzü cam

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