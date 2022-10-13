YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Beylikdüzü'nde komşusunu öldürüp kızını da yaralayan şüpheli yakalandı

Beylikdüzü'nde komşusunu öldürüp kızını da yaralayan şüpheli yakalandı

13.10.2022 10:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beylikdüzü'nde komşusunu öldürüp kızını da yaralayan şüpheli yakalandı

İSTANBUL (AA) - Beylikdüzü'nde silahla ateş ettiği anneyi öldürdüğü, kızını da yaraladığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 1 Ekim'de Ziya Gökalp Mahallesi'nde Hacer Yılmaz'ın (50) öldürülmesi, kızı Aysel Kübra Yılmaz'ın (26) ise yaralanmasıyla sonuçlanan olaya ilişkin çalışma yürüttü.

Yapılan incelemede, olay günü evlerine giderken sokakta karşılarına çıkan bir şüphelinin anne ve kızına silahla ateş ettikten sonra olay yerinden kaçtığı, anne Hacer Yılmaz'ın olay yerinde hayatını kaybettiği, kızının ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı belirlendi.

Yaralı Aysel Kübra Yılmaz ile yapılan görüşmede, komşuları S.A'nın (35) kendisine saplantılı biçimde aşık olduğunu ancak herhangi bir birlikteliklerinin bulunmadığını, olay günü annesiyle birlikte evlerine döndükleri sırada karşılarına çıkan şüphelinin kendilerine silahla ateş ettiğini söylediği öğrenildi.

Polis ekiplerince yapılan çalışmada şüpheli S.A, 11 Ekim'de Esenyurt'ta gözaltına aldı.

Hakkında 16 ayrı suç kaydı bulunan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kadıköy'de eğlence mekanlarındaki güvenlik görevlilerine yönelik denetimKadıköy'de eğlence mekanlarındaki güvenlik görevlilerine yönelik denetim
İzmir'de silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandıİzmir'de silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı
Eczanelerin ilaçlardan aldığı kar payının yükseltilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'deEczanelerin ilaçlardan aldığı kar payının yükseltilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de
Anahtar Kelimeler:
cinayet Beylikdüzü

İstanbul Namaz Vakitleri 13 Ekim Perşembe

İmsak
05:42
Sabah
07:06
Öğle
12:55
İkindi
16:02
Akşam
18:35
Yatsı
19:54
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Orijinalinden ayırt edemeyeceksiniz: Harika kıtırlığın sırrı o malzemede!

Orijinalinden ayırt edemeyeceksiniz: Harika kıtırlığın sırrı o malzemede!

Dünyanın en talihsiz adamı: Sürekli kaçıyor! Her orgazm olduğunda...

Dünyanın en talihsiz adamı: Sürekli kaçıyor! Her orgazm olduğunda...

Beklenen gün geldi! Binlerce üründe büyük indirim! İşte kaçırmamanız gereken o ürünler

Beklenen gün geldi! Binlerce üründe büyük indirim! İşte kaçırmamanız gereken o ürünler

Doğru yolu bulmak için kendinizi dinleyin

Doğru yolu bulmak için kendinizi dinleyin

Görmezden geliniyor: Sedefe ve cinsel hayata etkisi çok büyük

Görmezden geliniyor: Sedefe ve cinsel hayata etkisi çok büyük

Bugün son gün! Binlerce üründeki %50'ye varan indirimden faydalanmak için acele edin

Bugün son gün! Binlerce üründeki %50'ye varan indirimden faydalanmak için acele edin

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.