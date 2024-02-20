Beylikdüzü'nde otomobilde 2 kişi silahla vurularak öldürüldü

Alınan bilgiye göre, 18 Şubat'ta gece saatlerinde Dereağzı Mahallesi Mithat Paşa Caddesi çevresinde silah sesleri duyan vatandaşlar polise ihbarda bulundu.

Caddeyi kontrol eden polisler, park halindeki bir otomobilde bulunan 2 kişinin silahla vurulduğunu tespit etti.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri bir kişinin hayatını kaybettiğini, diğerinin ise ağır yaralandığını belirledi. Yaralanan kişi de kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Silahla öldürülen kişilerin Eren Ö. (34) ve Enes H. (27) olduğu belirlendi.

Polis ekipleri, şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

