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Beylikdüzü'nde ruhsatı iptal edildiği halde yolcu taşıyan minibüs trafikten men edildi

26.08.2022 15:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beylikdüzü'nde ruhsatı iptal edildiği halde yolcu taşıyan minibüs trafikten men edildi

İSTANBUL (AA) - İstanbul Beylikdüzü'nde ruhsatı iptal edildiği halde yolcu taşıdığı tespit edilen minibüs şoförüne cezai işlem uygulandı, araç trafikten men edildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 25 Ağustos'ta "Beylikdüzü'nde minibüs şoförü, tartıştığı kadın yolcunun telefonunu almaya çalıştı" şeklinde çıkan haberler üzerine Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlilerince çalışma başlatıldı.

Görüntülerin incelenmesi üzerine plaka bilgileri tespit edilen minibüs, Beylikdüzü ilçesinde durduruldu.

Yapılan incelemede, çalışma ruhsatı geçici olarak iptal edilen aracın taşıma hizmetine devam ettiği belirlendi.

Sürücü M.A. hakkında, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun "Büyükşehir Belediye Kanunu ile Belediye Kanunu kapsamında ilgili belediye tarafından tahdit veya tahsis kapsamına alınmış ve bu kapsamda verilmiş çalışma izninin/ruhsatının süresi bittiği halde belediye sınırları dahilinde yolcu taşımak" ve "Görüşü engelleyecek veya bir kaza halinde içeridekiler için tehlikeli olabilecek süs ve aksesuar bulunan araçları kullanmak" maddeleri gereği cezai işlem uygulandı.

Minibüs de trafikten men edildi.

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