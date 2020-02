Beylikdüzü’nde sevgi için 20 bin gül fidanı

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık 14 Şubat Sevgililer Günü kapsamında Beylikdüzü Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi sakinleriyle bir araya geldi. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ise Sevgililer Günü kapsamında ayrıca 20 bin gül fidanını ilçenin dört bir yanındaki vatandaşlarla buluşturdu.

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık 14 Şubat Sevgililer Günü’nde kentin hafızası olan huzurevi sakinleriyle bir araya geldi. Beylikdüzü Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nde gerçekleşen programda Başkan Çalık, huzurevi sakinleriyle tek tek sohbet ederek Sevgililer Günü’nü kutladı. Sevginin 365 gün hâkim kılınması adına mücadele ettiklerini belirten Çalık, “Beylikdüzü’nde sevgiyi hâkim kılmak bizim birinci önceliğimiz. Yıkıcı duyguların karşısında sevgi en yüce duygudur. Sevgi bizim her mücadelemizin yakıtıdır ve kinin, nefretin, kutuplaşmanın panzehiridir. Belediyecilik de sevgi işidir, kenti ve kentliyi severek yapılır. Kente hizmet halka hizmettir, bu ikisini sevmeden belediyecilik yapılmaz” ifadelerini kullandı.

Konuşması sırasında sevginin önemine dikkat çeken ve huzurevi sakinlerine gül fidanı hediye eden Çalık, “Biz kentte yaşayan; çocukları, kadınları, yaşlıları her türlü sosyal grubu severek işimizi yapıyoruz. Onun için bugün burada sevgiyle büyüteceğinizi bildiğim gül fidanlarını sizlere armağan etmek istedim. Her birinizin adına dikeceğiz bu gül fidanlarını ve sizler o fidanları sevginizle büyüteceksiniz. Sizler çok kıymetlisiniz ve biz sizin her zaman, her anınızda yanınızdayız. Sizin yaşantınız, tecrübeniz ve duruşunuz sevgiyi içinizde beslemeniz bizim için çok değerli. Toplumda unutulan sevginin sizler tarafından güllere nakşedilmesi ve burada büyümesini istiyoruz. Biz sadece Beylikdüzü’ne değil, İstanbul’un dört bir tarafına sevgimizi yaymaya gayret eden bir ekibiz” şeklinde konuştu. Program sonrasında Çalık, gül fidanlarını huzurevi sakinleri ile birlikte dikerek ilk can sularını verdi.