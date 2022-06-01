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Beylikdüzü'nde seyir halindeki araçta çıkan yangın söndürüldü

01.06.2022 11:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beylikdüzü'nde seyir halindeki araçta çıkan yangın söndürüldü

İSTANBUL (AA) - İstanbul Beylikdüzü'nde seyir halindeki cipte çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Gürpınar Mahallesi Kural Sokağı'nda ilerleyen cipten dumanlar çıkması üzerine, sürücü aracı durdurdu.

Sürücü ve yanındaki çocuk araçtan inerken itfaiyeye haber verildi.

İtfaiye ekiplerin çalışmasıyla yangın söndürülürken cip kullanılamaz hale geldi.

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