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Beylikdüzü'nde zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı

05.10.2022 02:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beylikdüzü'nde zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı

Beylikdüzü'nde zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı

İSTANBUL (AA) - E-5 Karayolu Haramidere mevkisinde, 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

E-5 Karayolu Topkapı istikametinde seyreden 34 LGG 937 plakalı minibüs ve 34 ENA 305 ile 34 TY 8933 plakalı otomobiller çarpıştı.

Zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Haber verilmesi üzerine, olay yerine emniyet, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından tedavi altına alınmak üzere hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu yaşandı.

Beylikdüzü'nde zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı

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trafik kazası Beylikdüzü

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