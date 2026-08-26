Beylikdüzü'ndeki En İyi Anaokulları - Güncel Liste 2026

Beylikdüzü'ndeki en iyi anaokulları 2026 itibarıyla üç ana grupta değerlendirilebilir. Bunlar; Beylikdüzü İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı ve eğitim hizmeti ücretsiz olan resmî anaokulları, Beylikdüzü Belediyesi'nin işlettiği gündüz çocuk bakımevleri ve ilçe genelinde faaliyet gösteren MEB'e bağlı özel anaokullarıdır. MEB'e bağlı özel anaokulları arasında bağımsız kurumların yanı sıra zincir markaların şubeleri de bulunmaktadır. İlçede en iyi seçenek tek bir kurum değil; ailenin bütçesine, ikamet ettiği mahalleye ve çocuğunun yaşına göre bu üç kanaldan hangisinin uygun olduğudur.

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İşte mahalle mahalle, model model 2026 Beylikdüzü anaokulu rehberi...

BEYLİKDÜZÜ'NDE ANAOKULU SEÇİMİ: NELERE DİKKAT ETMELİ? - 2026

Beylikdüzü'nde anaokulu seçimi yaparken şu başlıklar öne çıkmaktadır:

Resmi izin ve ruhsat: Kurumun MEB Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünün güncel kurum sorgusunda yer alıp almadığı.

Kurumun MEB Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünün güncel kurum sorgusunda yer alıp almadığı. Kanal farkı: Devlet anaokulu, belediye bakımevi ve özel anaokulu; başvuru şartları, ücret ve kabul süreçleri bakımından birbirinden tamamen ayrı işler.

Devlet anaokulu, belediye bakımevi ve özel anaokulu; başvuru şartları, ücret ve kabul süreçleri bakımından birbirinden tamamen ayrı işler. Çalışma saatleri: İlçedeki kurumlar arasında çalışma saatleri konusunda farklar yaşanabilmektedir. Bu konuda kurumdan teyitli bilgi almak önemlidir.

İlçedeki kurumlar arasında çalışma saatleri konusunda farklar yaşanabilmektedir. Bu konuda kurumdan teyitli bilgi almak önemlidir. Fiziksel koşullar: Bahçe, oyun parkı ve açık alan imkânı ile jeneratör, su deposu, yangın algılama gibi altyapı unsurları yerinde incelenmelidir.

Bahçe, oyun parkı ve açık alan imkânı ile jeneratör, su deposu, yangın algılama gibi altyapı unsurları yerinde incelenmelidir. İkamet şartı: Belediye bakımevlerine başvuruda Beylikdüzü'nde ikamet ediyor olmak zorunludur.

EĞİTİM MODELİ, ÖĞRETMEN KALİTESİ VE SINIF MEVCUDU: 3 TEMEL KRİTER

Okul öncesi seçiminde belirleyici üç kriter şöyledir:

Eğitim modeli: Okulun MEB okul öncesi programını mı, yoksa buna ek olarak belirli bir yaklaşımı mı uyguladığı netleştirilmelidir. Modelin tabelada değil; sınıf düzeninde, materyallerde ve günlük akışta görünür olması gerekir. Öğretmen kalitesi: Okul öncesi öğretmenliği veya çocuk gelişimi mezunu, sirkülasyonu düşük bir kadro. Bu bilgi doğrudan kuruma sorulmalıdır. Sınıf mevcudu ve yaş grubu: Kurumların kabul ettiği yaş aralıkları farklıdır. Belediye bakımevleri yalnızca 37-66 aylık çocukları kabul ederken, bazı özel kurumlar 24 aydan itibaren oyun grubu açmaktadır.

MEB LİSANSLI MI, ÖZEL Mİ? BEYLİKDÜZÜ'NDE ANAOKULU TÜRLERİ

Beylikdüzü özel anaokulları ve kamu kurumları şu türlerde toplanır:

Resmi (devlet) anaokulları: Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği'nin 67. maddesinin birinci fıkrasına göre okul öncesi eğitim hizmeti resmî okul öncesi eğitim kurumlarında ücretsizdir; ancak çocukların okulda geçirdikleri süredeki temel ihtiyaçlarını, öz bakım süreçlerini ve eğitim programının uygulanmasını desteklemek amacıyla katkı payı alınır.

Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği'nin 67. maddesinin birinci fıkrasına göre okul öncesi eğitim hizmeti resmî okul öncesi eğitim kurumlarında ücretsizdir; ancak çocukların okulda geçirdikleri süredeki temel ihtiyaçlarını, öz bakım süreçlerini ve eğitim programının uygulanmasını desteklemek amacıyla katkı payı alınır. Belediye gündüz çocuk bakımevleri: Beylikdüzü Belediyesi'ne bağlı, ön başvuru ve komisyon değerlendirmesiyle işleyen kurumlardır.

Beylikdüzü Belediyesi'ne bağlı, ön başvuru ve komisyon değerlendirmesiyle işleyen kurumlardır. Bağımsız özel anaokulları: İlçede bağımsız özel anaokullarının yanı sıra zincir markaların şubeleri de bulunmaktadır.

İlçede bağımsız özel anaokullarının yanı sıra zincir markaların şubeleri de bulunmaktadır. Zincir marka anaokulları: Ulusal ölçekli markaların ilçedeki şubeleri de bulunmaktadır.

BEYLİKDÜZÜ'NÜN EN İYİ ANAOKULLARI: MAHALLE BAZLI REHBER - 2026

CUMHURİYET VE BARIŞ MAHALLESİ'NDEKİ EN İYİ ANAOKULLARI

Cumhuriyet Mahallesi, ilçenin hem resmi hem özel okul öncesi kurumlarının bulunduğu mahallelerindendir. İnci Anaokulu bu mahallede hizmet vermektedir.

Düş Bilginleri Anaokulu

Cumhuriyet Mahallesi'nde faaliyet gösteren kurumun kendi tanıtımına göre kurucusu, Eğitim Bilimleri alanında doktora ve doktora sonrası çalışmalar yapan Yüksel Yeşilbağ'dır; öğretim üyelerinden oluşan beş kişilik bir danışma kurulu bulunmaktadır. Kurum, İsviçre ve Finlandiya eğitim programlarından uyarladığını belirttiği bir programla birlikte P4C (Çocuklar için Felsefe), Life Kinetik ve konuşma odaklı İngilizce uygulamaktadır. 24-36 ay oyun grubu ile 36-72 ay anaokulu ve ana sınıfı programları sunulmaktadır.

Neşe Erberk Anaokulu Beylikdüzü

Marka, kendi kurumsal sitesinde Beylikdüzü şubesini Cumhuriyet Mahallesi Beykent bölgesinde listelemektedir. Zincirin tanıtımına göre okullarda yetenek geliştirme programı ve İngilizce programları uygulanmaktadır.

Marmara Mahallesi tarafında Özel Marina Yasemin Anaokulu, Barış Mahallesi tarafında ise Özel Beylikdüzü Mutlu Çocuklar Anaokulu faaliyet göstermektedir. Özel Marina Yasemin Anaokulu kendi sitesinde villa tipi ve geniş bahçeli bir binada hizmet verdiğini, günde üç öğün beslenme ve servis öğretmeni bulunan okul servisi sunduğunu belirtmektedir. Mutlu Çocuklar Anaokulu ise kendi tanıtımına göre 2014 yılında açılmış bir kurumdur.

GÜRPINAR VE YAKUPLU'DAKİ TERCİH EDİLEN ANAOKULLARI

Yakuplu anaokulu arayan aileler için Yakuplu Mahallesi'nde Yakuplu Anaokulu yer almaktadır. Gürpınar anaokulu tarafında ise durum şöyledir:

Beylikdüzü Özel Eğitim Anaokulu: Gürpınar Mahallesi'nde bulunan, özel eğitim ihtiyacı olan çocuklara yönelik resmi anaokuludur.

Gürpınar Mahallesi'nde bulunan, özel eğitim ihtiyacı olan çocuklara yönelik resmi anaokuludur. BİAŞ Gürpınar Anaokulu: Adında Gürpınar geçmekle birlikte kayıtlara göre Adnan Kahveci Mahallesi'nde hizmet vermektedir.

Adında Gürpınar geçmekle birlikte kayıtlara göre Adnan Kahveci Mahallesi'nde hizmet vermektedir. Gürpınar BİAŞ Nasrettin Hoca Anaokulu: Kayıtlara göre Dereağzı Mahallesi'nde bulunmaktadır.

Kayıtlara göre Dereağzı Mahallesi'nde bulunmaktadır. Ş.Ö. Necmettin Yılmaz Gündüz Çocuk Bakımevi: Beylikdüzü Belediyesi'ne bağlı olarak Gürpınar Mahallesi'nde hizmet vermektedir.

Gürpınar ve Yakuplu'da özel kurum arayan ailelerin, kurumun resmî kaydını ve kurum kodunu doğrudan teyit etmesi önerilir.

BEYLİKDÜZÜ'NDE MONTESSORİ, WALDORF VE REGGİO EMİLİA YAKLAŞIMLI ANAOKULLARI

Bu üç yaklaşım, MEB okul öncesi programının yerine değil, çoğunlukla onunla birlikte uygulanan eğitim felsefeleridir. Beylikdüzü'nde bu modellerden birini tam kapsamlı ve akredite biçimde uyguladığını kendi resmi kanalından belgeleyen bir kurum bilindiği kadarıyla yoktur. Güncel okul profillerine göre, Barış Mahallesi'ndeki Melisa Anaokulu, sunduğu eğitimler arasında Montessori eğitimini de listelemektedir.

Alternatif model iddiasındaki her okulda sorulması gereken sorular şunlardır:

Öğretmenlerin ilgili yaklaşıma ait sertifikası bulunuyor mu, hangi kurumdan alınmış?

Montessori'de olduğu gibi karma yaş sınıfı (3-6 yaş bir arada) uygulanıyor mu?

Materyal envanteri tam mı, yoksa yalnızca birkaç materyal mi bulunuyor?

Kesintisiz çalışma döngüsü günde kaç dakika sürüyor?

Model, haftalık programın tamamına mı yoksa yalnızca belirli bir derse mi uygulanıyor?

BEYLİKDÜZÜ ANAOKULLARINDA EĞİTİM MODELLERİ: HANGİSİ ÇOCUĞUNUZA UYGUN? - 2026

OYUN TEMELLİ EĞİTİM: BEYLİKDÜZÜ'NDE ÇOCUK GELİŞİMİNE ODAKLANAN ANAOKULLARI

MEB okul öncesi programının temelini oluşturan oyun temelli eğitim, ilçedeki resmi anaokullarının tamamında esas alınmaktadır. Bu modeli değerlendirirken şunlara bakılmalıdır:

Serbest oyun ile yapılandırılmış etkinlik arasındaki denge,

Günlük açık hava süresi ve bahçe kullanımı,

Atölye çalışmalarının programdaki yeri; örneğin Düş Bilginleri Anaokulu kendi tanıtımında drama, doğa-fen-astronomi, hareket, matematik ve ritim gibi ayrı atölyeler yürüttüğünü belirtmektedir,

Erken akademik baskı yerine gelişim odaklı gözlem ve düzenli veli raporlaması.

Okul öncesinde "başarı", okuma-yazmaya erken başlamak değil; özbakım becerileri, duygu düzenleme ve sosyal uyum gibi gelişim alanlarında ilerlemektir.

İNGİLİZCE AĞIRLIKLI ANAOKULLARI: BEYLİKDÜZÜ'NDE İKİDİLLİ EĞİTİM SEÇENEKLERİ

İlçedeki özel kurumlarda yabancı dil uygulaması kurumdan kuruma değişmektedir. Genel olarak üç model görülür:

Haftalık İngilizce dersi modeli: Türkçe akışa eklenen sınırlı saatli İngilizce etkinliklerinden oluşur. Günlük akışa yayılmış İngilizce: Dilin gün içindeki rutine yedirildiği modeldir. Düş Bilginleri Anaokulu, İngilizce eğitimini konuşma (speaking) odaklı biçimde ve günlük programın doğal bir parçası olarak sunduğunu belirtmektedir. Tam ikidilli model: Sınıfta Türkçe ve İngilizce konuşan iki öğretmenin birlikte bulunduğu yapıdır.

Etiketten çok uygulamaya bakılmalıdır. İngilizce öğretmeninin sınıfta geçirdiği haftalık saat ve dilin yemek, oyun, şarkı gibi geçişlere entegrasyonu doğrudan sorulmalıdır.

BEYLİKDÜZÜ ANAOKULU ÜCRETLERİ: 2026 GÜNCEL KARŞILAŞTIRMA

AYLIK EĞİTİM ÜCRETİ: TAM GÜN VE YARIM GÜN SEÇENEKLERİ

Resmi anaokullarında uygulanacak tutarlar İstanbul İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından ilan edilmektedir. Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Katkı Payı Tespit Komisyonu'nun oy birliğiyle aldığı ve Valilik Makamı'nın 10.05.2026 tarihli oluruyla uygun görülen karara göre 2026-2027 eğitim ve öğretim yılında İstanbul'daki resmi okul öncesi eğitim kurumlarında uygulanacak tavan tutarlar şöyledir:

Katkı Payı Türü Taban Ücreti Tavan Ücreti Yemek hizmetli katkı payı 0,00 TL 3.200,00 TL Yemek hizmetsiz katkı payı — 1.350,00 TL

Not: Yukarıdaki tutarlar İstanbul geneli için belirlenen aylık tavan miktarlardır; okulun uygulayacağı tutar bu tavanı aşamaz ancak altında kalabilir. Özel anaokullarının ücretleri bu karara tabi değildir ve her kurum tarafından ayrı ayrı belirlenir; güncel ücret için kurumun kendi yayımladığı fiyat listesi talep edilmelidir.

DEVLET DESTEĞİ VE ANAOKULU TEŞVİKLERİ: BEYLİKDÜZÜ'NDE NASIL YARARLANILIR?

Okul öncesi maliyetini düşürmenin ilçedeki doğrulanmış yolları şunlardır:

Resmi anaokulları: Yönetmeliğin 67. maddesi gereği eğitim ücretsizdir; yalnızca il komisyonunun belirlediği tavanı aşmayan katkı payı alınır.

Yönetmeliğin 67. maddesi gereği eğitim ücretsizdir; yalnızca il komisyonunun belirlediği tavanı aşmayan katkı payı alınır. Beylikdüzü Belediyesi gündüz çocuk bakımevleri: İlçede çeşitli bakımevleri bulunmaktadır; Ş.Ö. Şenay Aybüke Yalçın ve Güli Akkuş bakımevleri Adnan Kahveci Mahallesi'nde, Hüseyin Tütüncü Bakımevi Kavaklı Mahallesi'nde, Ş.Ö. Necmettin Yılmaz Bakımevi ise Gürpınar Mahallesi'ndedir. Başvuru için Beylikdüzü'nde ikamet etmek ve çocuğun tuvalet eğitimini tamamlamış olması gerekmektedir; başvuru yaş aralığı 3-4-5 yaş (37-66 ay) olarak belirlenmiştir. Bir çocuk için yalnızca tek bir bakımevine başvuru yapılabilir.

İlçede çeşitli bakımevleri bulunmaktadır; Ş.Ö. Şenay Aybüke Yalçın ve Güli Akkuş bakımevleri Adnan Kahveci Mahallesi'nde, Hüseyin Tütüncü Bakımevi Kavaklı Mahallesi'nde, Ş.Ö. Necmettin Yılmaz Bakımevi ise Gürpınar Mahallesi'ndedir. Başvuru için Beylikdüzü'nde ikamet etmek ve çocuğun tuvalet eğitimini tamamlamış olması gerekmektedir; başvuru yaş aralığı 3-4-5 yaş (37-66 ay) olarak belirlenmiştir. Bir çocuk için yalnızca tek bir bakımevine başvuru yapılabilir. Erken kayıt dönemleri: Özel kurumlar erken kayıt indirimi uygulayabilmektedir.

Özel kurumlar erken kayıt indirimi uygulayabilmektedir. Kurumsal anlaşmalar: Bazı özel anaokulları sendika, meslek örgütü veya kurum anlaşmaları kapsamında indirim uygulayabilmektedir; çalıştığınız kurumun anlaşmalı okullar listesinde yer alıp almadığı sorulmalıdır.

SSS: BEYLİKDÜZÜ ANAOKULLARI HAKKINDA MERAK EDİLENLER

BEYLİKDÜZÜ'NÜN EN İYİ ANAOKULU HANGİSİ? 2026 EDİTÖR SEÇİMİ

Tek bir "en iyi" anaokulu ilan etmek doğru olmaz; okul öncesinde en iyi okul, çocuğun mizacına ve ailenin önceliklerine en uygun olandır. Bununla birlikte 2026 görünümünde öne çıkan seçenekler ihtiyaca göre şöyle ayrışmaktadır: bütçe önceliği olan ve ilçede ikamet eden aileler için Beylikdüzü Belediyesi'nin çocuk bakımevleri ile İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı ücretsiz resmi anaokulları; akademik danışmanlık yapısı ve atölye temelli program arayanlar için Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Düş Bilginleri Anaokulu; ulusal bir marka bünyesinde okul öncesi eğitim tercih edenler için yine Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Neşe Erberk Anaokulu Beylikdüzü; geniş bahçe ve fiziksel imkân önceliği olanlar için Barış Mahallesi'ndeki Mutlu Çocuklar Anaokulu.

Düş Bilginleri Anaokulu

Neşe Erberk Anaokulu Beylikdüzü

BEYLİKDÜZÜ'NDE ANAOKULU KAYIT DÖNEMLERİ NE ZAMAN BAŞLAR?

Kayıt takvimi kanala göre değişmektedir:

Resmi anaokulları: MEB Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği'ne göre resmî okul öncesi eğitim kurumlarında yeni kayıtlar temmuz ayında başlar ve e-Okul sistemi üzerinden, ulusal adres veri tabanındaki yerleşim yeri bilgileri esas alınarak yapılır. Nitekim ilçedeki Yakuplu Anaokulu, 2026-2027 kayıt duyurusunu 1 Temmuz 2026 tarihinde yayımlamıştır.

MEB Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği'ne göre resmî okul öncesi eğitim kurumlarında yeni kayıtlar temmuz ayında başlar ve e-Okul sistemi üzerinden, ulusal adres veri tabanındaki yerleşim yeri bilgileri esas alınarak yapılır. Nitekim ilçedeki Yakuplu Anaokulu, 2026-2027 kayıt duyurusunu 1 Temmuz 2026 tarihinde yayımlamıştır. Belediye bakımevleri: Ön başvuru formunun doldurulup gerekli evraklarla en yakın gündüz çocuk bakımevine veya Kreş Müdürlüğü'ne teslim edilmesi gerekir. Başvurular komisyon kurulunda değerlendirilir.

Ön başvuru formunun doldurulup gerekli evraklarla en yakın gündüz çocuk bakımevine veya Kreş Müdürlüğü'ne teslim edilmesi gerekir. Başvurular komisyon kurulunda değerlendirilir. Özel anaokulları: Erken kayıt dönemleri kurumdan kuruma değişir.

ANAOKULU SEÇMEDEN ÖNCE OKUL ZİYARETİ NASIL PLANLANIR?

Verimli bir okul ziyareti için şu adımlar izlenebilir:

Ziyareti ders saatinde planlayın: Sınıfların gerçek akışını görmek, tanıtım turundan daha bilgilendiricidir. Çocuğunuzla birlikte gidin: Çocuğun ortama tepkisi en değerli veridir. Somut sorular hazırlayın: Sınıf mevcudu, öğretmen sirkülasyonu, hastalık politikası, yemek menüsü, acil durum prosedürü ve ücrete dahil olmayan kalemler mutlaka sorulmalıdır. Kurum kaydını doğrulayın: Özel bir kurum düşünüyorsanız, MEB Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünün güncel kurum sorgusundan teyit edin. Sözleşmeyi inceleyin: Ücret artış koşulları, iptal-iade politikası ve devamsızlık uygulamaları kayıttan önce netleştirilmelidir.

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