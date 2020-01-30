Beylikdüzü’ndeki okullar ikinci döneme hazırlanıyor

Beylikdüzü Belediyesi 2019-2020 eğitim öğretim yılının ilk yarısını tamamlayan öğrencilerin daha temiz ve hijyenik bir ortamda eğitim görmesi amacıyla ilçe genelindeki okullarda ilaçlama çalışması başlattı.

Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar kapsamında; 19 ortaokul, 20 ilkokul ara tatil boyunca ilaçlandı ve 12 lise ise ilaçlama programına alındı. Okul binalarının; tüm sınıf, koridor, tuvalet, elektrikli el ulvleri, dezenfekte edildi, kazan dairesi, bodrum ve çatı katlarında ise haşere ile kemirgenlere karsı ilaçlama yapıldı. Müdürlük ekipleri tarafından titizlikle yapılan çalışmalar her yıl, okullar açılmadan önce ve yarıyıl tatillerinde düzenli olarak gerçekleştiriliyor.

Öğrenciler daha temiz ve hijyenik ortamlarda eğitim alacak

Özellikle kalabalık ortamlarda salgın hastalıkların bulaşıcı etkisinin daha fazla görüldüğünü ve bu çalışma ile öğrencilerin daha temiz ve hijyenik ortamlarda eğitim almasının amaçlandığını belirten Veteriner İşleri Müdürü Ertuğrul Tunçel, “Yarıyıl tatilinde Beylikdüzü genelindeki 10 mahallemizde bulunan tüm ilkokul, ortaokul ve liselerde ekiplerimiz ile kapsamlı bir ilaçlama çalışması gerçekleştiriyoruz. İlaçlamalar sırasında okul binalarının özellikle temizlik ve hijyen acısından riskli alanlarına karşı titizlik gösteriliyor. Özellikle kış aylarında artan grip hastalığına karşı çocukları korumak için çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor” şeklinde konuştu.

