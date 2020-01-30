YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Beylikdüzü’ndeki okullar ikinci döneme hazırlanıyor

Beylikdüzü’ndeki okullar ikinci döneme hazırlanıyor

İSTANBUL HABERLERİ  | 30.01.2020 16:27 | Son Güncelleme

Beylikdüzü Belediyesi 2019-2020 eğitim öğretim yılının ilk yarısını tamamlayan öğrencilerin daha temiz ve hijyenik bir ortamda eğitim görmesi amacıyla ilçe genelindeki okullarda ilaçlama çalışması başlattı.Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar kapsamında; 19 ortaokul, 20 ilkokul ara tatil boyunca ilaçlandı ve 12 lise ise ilaçlama programına alındı.

Beylikdüzü Belediyesi 2019-2020 eğitim öğretim yılının ilk yarısını tamamlayan öğrencilerin daha temiz ve hijyenik bir ortamda eğitim görmesi amacıyla ilçe genelindeki okullarda ilaçlama çalışması başlattı.
Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar kapsamında; 19 ortaokul, 20 ilkokul ara tatil boyunca ilaçlandı ve 12 lise ise ilaçlama programına alındı. Okul binalarının; tüm sınıf, koridor, tuvalet, elektrikli el ulvleri, dezenfekte edildi, kazan dairesi, bodrum ve çatı katlarında ise haşere ile kemirgenlere karsı ilaçlama yapıldı. Müdürlük ekipleri tarafından titizlikle yapılan çalışmalar her yıl, okullar açılmadan önce ve yarıyıl tatillerinde düzenli olarak gerçekleştiriliyor.

Öğrenciler daha temiz ve hijyenik ortamlarda eğitim alacak
Özellikle kalabalık ortamlarda salgın hastalıkların bulaşıcı etkisinin daha fazla görüldüğünü ve bu çalışma ile öğrencilerin daha temiz ve hijyenik ortamlarda eğitim almasının amaçlandığını belirten Veteriner İşleri Müdürü Ertuğrul Tunçel, “Yarıyıl tatilinde Beylikdüzü genelindeki 10 mahallemizde bulunan tüm ilkokul, ortaokul ve liselerde ekiplerimiz ile kapsamlı bir ilaçlama çalışması gerçekleştiriyoruz. İlaçlamalar sırasında okul binalarının özellikle temizlik ve hijyen acısından riskli alanlarına karşı titizlik gösteriliyor. Özellikle kış aylarında artan grip hastalığına karşı çocukları korumak için çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor” şeklinde konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
44 yıllık emektar vapur yeniden Boğaz’da44 yıllık emektar vapur yeniden Boğaz’da
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Böyle askerlik sevinci görülmedi! Gazeteye ilan vererek duyurdu!

Böyle askerlik sevinci görülmedi! Gazeteye ilan vererek duyurdu!

Elazığlı depremzede çocuklara yüzlerce oyuncak ve mektup

Elazığlı depremzede çocuklara yüzlerce oyuncak ve mektup

Emet Jandarmasından trafik ve asayiş uygulaması

Emet Jandarmasından trafik ve asayiş uygulaması

Konya’da tır otomobille çarpıştı: 1 yaralı

Konya’da tır otomobille çarpıştı: 1 yaralı

Diego’nun forma numarası belli oldu

Diego’nun forma numarası belli oldu

Her sabah kuşlar onu bekliyor

Her sabah kuşlar onu bekliyor

İstanbul Namaz Vakitleri 30 Ocak Perşembe

İmsak
06:43
Sabah
08:10
Öğle
13:22
İkindi
16:00
Akşam
18:24
Yatsı
19:46

İstanbul Nöbetçi Eczaneler30 Ocak Perşembe

Bülent Eczanesi
Adalar
Heybeliada Eczanesi
Adalar
Kınalı Eczanesi
Adalar
Yeni Eczanesi
Adalar
Soydan Eczanesi
Arnavutkoy
Şifa Eczanesi
Arnavutkoy
Şirin Eczanesi
Arnavutkoy
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Kartal’dan Elazığ’a yardım tırı yola çıktı

Kartal’dan Elazığ’a yardım tırı yola çıktı

Kartal Belediyesi, 3 yeni park daha kazandırıyor

Kartal Belediyesi, 3 yeni park daha kazandırıyor

'Seferler iptal oldu' iddiasına İGA'dan açıklama!

'Seferler iptal oldu' iddiasına İGA'dan açıklama!

İBB'den 'ücretsiz ulaşım' açıklaması

İBB'den 'ücretsiz ulaşım' açıklaması

Okul Çağı Çocuklarda Propolis Tüketiminin Önemi

Okul Çağı Çocuklarda Propolis Tüketiminin Önemi

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.