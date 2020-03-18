YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Beylikdüzü’ndeki resmi araçlar korona virüsüne karşı ilaçlandı

Beylikdüzü’ndeki resmi araçlar korona virüsüne karşı ilaçlandı

İSTANBUL HABERLERİ  | 18.03.2020 16:22 | Son Güncelleme

Beylikdüzü Belediyesi yeni tip korona virüsü tedbirleri kapsamında ilçenin her noktasında vatandaşların sağlıklı ve güvenli bir şekilde yolculuk yapabilmeleri için tüm pazar servisleri, ticari taksi, otobüs ve minibüslerin dezenfeksiyon işlemlerini titizlikle gerçekleştirdi.Beylikdüzü Belediyesi korona virüsüne karşı önlem amaçlı ilçe genelinde dezenfekte çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Beylikdüzü Belediyesi yeni tip korona virüsü tedbirleri kapsamında ilçenin her noktasında vatandaşların sağlıklı ve güvenli bir şekilde yolculuk yapabilmeleri için tüm pazar servisleri, ticari taksi, otobüs ve minibüslerin dezenfeksiyon işlemlerini titizlikle gerçekleştirdi.
Beylikdüzü Belediyesi korona virüsüne karşı önlem amaçlı ilçe genelinde dezenfekte çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Veteriner İşleri Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün birlikte yürüttüğü çalışmalar kapsamında kamusal alanlar, kurum binaları, kültür merkezleri, okullar, kreşler, ibadethaneler ve parklar başta olmak üzere ortak kullanım alanlarında ilaçlama çalışmaları yapıldı. Belediye ayrıca korona virüsü tedbirleri kapsamında ilçenin her noktasında vatandaşların sağlıklı ve güvenli bir şekilde yolculuk yapabilmeleri için tüm pazar servisleri, 211 adet resmi taksi, 70 adet minibüs ve 23 adet otobüs ile durakların dezenfeksiyon işlemlerini titizlikle gerçekleştirdi. Müdürlük ekipleri tarafından aynı zamanda; 45 adet resmi karakol aracı ile emniyet müdürlüğüne ait tüm hizmet araçlarının da alınan tedbirler kapsamında dezenfekte çalışmaları tamamlandı.

“Tedbirli davranarak, riski ortadan kaldırabiliriz”
Belediyenin ilgili tüm birim müdürleriyle bir araya gelerek virüse karşı alınacak tedbirler konusunda kriz masası oluşturan ve ilçe halkını alınan önlemler, çalışmalar hakkında düzenli olarak bilgilendiren Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, “Beylikdüzü Belediyesi olarak dünyada hızla yayılan korona virüsüne karşı tüm önlemleri aldık ve uygulamaya başladık. Ama maalesef bazı vatandaşlarımız bu virüsle enfekte oldu ve ne yazık ki bir vatandaşımızı da kaybettik. Yaşanan tüm gelişmeler bize gösteriyor ki yayılmayı engellemek için bazı alışkanlıklarımızı değiştirmemiz şart. Zorunlu durumlar dışında evden çıkmamak, zor da olsa sevdiklerimizle, dostlarımızla aramıza fiziksel mesafe koymak zorundayız. Tedbirli davranarak ve önlemlerimizi alarak riski ortadan kaldırabiliriz. Omuz omuza vererek bu zorlukları da hep birlikte aşacağız” ifadelerini kullandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNEREvde dezenfektan yapabilir miyiz?Evde dezenfektan yapabilir miyiz?
44 yıllık emektar vapur yeniden Boğaz’da44 yıllık emektar vapur yeniden Boğaz’da
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

20 yıldır kendi yetiştirdiği fidanları satıyor

20 yıldır kendi yetiştirdiği fidanları satıyor

Vali Cüneyt Epcim: “Çanakkale Zaferi’ni 105. yıl dönümünde milletçe idrak etmenin kıvanç ve haklı gurunu yaşamaktayız”

Vali Cüneyt Epcim: “Çanakkale Zaferi’ni 105. yıl dönümünde milletçe idrak etmenin kıvanç ve haklı gurunu yaşamaktayız”

Koronavirüs tedbirleri nedeniyle Hanımeli Sokak kapalı olacak

Koronavirüs tedbirleri nedeniyle Hanımeli Sokak kapalı olacak

Şerit değiştirmek isteyen motosiklet otomobile çarptı: 1 yaralı

Şerit değiştirmek isteyen motosiklet otomobile çarptı: 1 yaralı

Yeni Malatyaspor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü

Yeni Malatyaspor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü

Korona virüsünün 7 psikolojik etkisine dikkat

Korona virüsünün 7 psikolojik etkisine dikkat

İstanbul Namaz Vakitleri 18 Mart Çarşamba

İmsak
05:39
Sabah
07:04
Öğle
13:17
İkindi
16:40
Akşam
19:21
Yatsı
20:40

İstanbul Nöbetçi Eczaneler18 Mart Çarşamba

Bülent Eczanesi
Adalar
Deniz Eczanesi
Adalar
Heybeliada Eczanesi
Adalar
Yeni Eczanesi
Adalar
Doğanay Eczanesi
Arnavutkoy
Soydan Eczanesi
Arnavutkoy
Tuğba Eczanesi
Arnavutkoy
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Tuzla açıklarındaki gemi kazasında tüm mürettebat kurtarıldı

Tuzla açıklarındaki gemi kazasında tüm mürettebat kurtarıldı

Kartal’da metruk yapıların yıkımı devam ediyor

Kartal’da metruk yapıların yıkımı devam ediyor

Türkiye’de yarışma ile yapılan ilk cemevi Beylikdüzü’nde

Türkiye’de yarışma ile yapılan ilk cemevi Beylikdüzü’nde

Büyükçekmece’de riskli 2 bina daha yıkıldı

Büyükçekmece’de riskli 2 bina daha yıkıldı

Esenyurtlu minik şefler lezzet yarıştıracak

Esenyurtlu minik şefler lezzet yarıştıracak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.