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Beymen Club'da yüzde 50'ye varan indirimli satışlar başladı

19.07.2022 13:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beymen Club'da yüzde 50'ye varan indirimli satışlar başladı

İSTANBUL (AA) - Hazır giyim, ayakkabı, çanta, aksesuar kadın ve erkek ürün gruplarında geçerli olan Beymen Club İndirimi başladı.

Markadan yapılan açıklamaya göre, Beymen Club İndirimi, Beymen Club 2022 İlkbahar/Yaz sezonu ürünlerinde yüzde 50’ye varan indirim avantajı sunuyor.

Sonsuz yazdan ve doğadan ilham alan renk, desen ve dokularıyla sezona enerji katan Beymen Club 2022 İlkbahar/Yaz Koleksiyonu’ndaki hazır giyim, ayakkabı, çanta, aksesuar kadın ve erkek ürün gruplarında geçerli olan Beymen Club İndirimi, tüm Beymen Club mağazalarında ve www.beymenclub.com adresinde müşterilerini bekliyor. ​​​​​​​

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