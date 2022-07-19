Beymen Club'da yüzde 50'ye varan indirimli satışlar başladı

İSTANBUL (AA) - Hazır giyim, ayakkabı, çanta, aksesuar kadın ve erkek ürün gruplarında geçerli olan Beymen Club İndirimi başladı.

Markadan yapılan açıklamaya göre, Beymen Club İndirimi, Beymen Club 2022 İlkbahar/Yaz sezonu ürünlerinde yüzde 50’ye varan indirim avantajı sunuyor.

Sonsuz yazdan ve doğadan ilham alan renk, desen ve dokularıyla sezona enerji katan Beymen Club 2022 İlkbahar/Yaz Koleksiyonu’ndaki hazır giyim, ayakkabı, çanta, aksesuar kadın ve erkek ürün gruplarında geçerli olan Beymen Club İndirimi, tüm Beymen Club mağazalarında ve www.beymenclub.com adresinde müşterilerini bekliyor. ​​​​​​​

