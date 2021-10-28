Beymen Club'tan doğa dostu denimler

İSTANBUL (AA) - Beymen Club'ın doğa dostu denim tasarımlarının yer aldığı 2021 sonbahar-kış koleksiyonu müşterileri bekliyor.

Beymen'den yapılan açıklamaya göre, 1990'ların imzasını taşıyan stillerden ilham alan, yüksek bel kalıpların yanı sıra geniş ve klasik düz paça jeanler, denim gömlekler ve ceketlerin yer aldığı Beymen Club denim grubu mağazalarda yerini aldı.

Yüzde 95'e kadar daha az su ve yüzde 80'e kadar daha az elektrik tüketen ekolojik yıkamayla hiçbir kimyasal malzeme kullanmadan tamamen sürdürülebilir standartlarda üretilen Beymen Club denim tasarımlar, mağazalarında ve beymenclub.com adresinde müşterileri bekliyor.

