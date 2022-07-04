Beymen, Çok Kanallı Perakende Araştırması'nda ikinci oldu

İSTANBUL (AA) - Beymen, Google’ın Avrupa genelinde gerçekleştirdiği ve Türkiye’den 14 markanın yer aldığı Çok Kanallı Perakende Araştırması'nda, yüzde 65 puan ile sektör bağımsız Türkiye ikincisi oldu.

Beymen'den yapılan açıklamaya göre, moda kategorisinde ise araştırmaya katılan tüm ülkeler arasında Hollanda’dan Hunkenmoller’in ardından ikinci sırada yer aldı.

Dünyada tüketicinin çok kanallı satın alma yolculuğundaki beklentilerini anlamak ve farklı ülkelerdeki perakendecilerin bu beklentileri ne kadar karşıladıkları konusunu analiz etmek üzere Google tarafından gerçekleştirilen Google Çok Kanallı Perakende Araştırması, sektöre fayda sağlayacak önemli iç görü ve istatistikler sundu.

Tüketicilerin nasıl alışveriş yaptığını, mağaza ve çevrimiçi kanallardan alışveriş yaparken onlar için neyin önemli olduğunu anlamak amacıyla gerçekleştirilen araştırma, müşteri deneyimi ilkeleri kapsamında bilgilendirici, esneklik, bütünlük ve kişiselleştirme alanlarında şirketleri değerlendiriyor ve ülkelerdeki müşteri profillerine ilişkin bir çerçeve çiziyor. Beymen.com, bu dört alanda Türkiye ve Avrupa ortalaması yüzde 53’ü, 12 puan geçerek yüzde 65 ile hem Türkiye’de hem de araştırmaya katılan tüm ülkeler arasında ikinci oldu.

Google Çok Kanallı Perakende Araştırması'na göre, çok kanallı alışveriş alışkanlığına sahip müşteriler 2,9 kat fazla alışveriş ve 2,3 kat daha fazla harcama yapıyor. Alışveriş deneyiminde mutlu olan müşteri genel olarak iki kat daha fazla harcama yapıyor. Araştırmanın Türkiye sonuçlarına göre, Türkiye’de online ve offline kanallar, tüketiciler tarafından benzer şekilde kullanılırken, offline alışveriş hala önemini koruyor. Tüketicilerin yüzde 58’i mağazadan, yüzde 50’si online kanalları haftada en az bir kez ziyaret ediyor. 18-34 yaş grubu tüketicilerin yüzde 62’si mağazadan, yüzde 55’i online kanallardan haftada en az bir kez alışveriş yapıyor. Türk tüketicilerin yüzde 62’si çok kanallı alışveriş deneyimini tercih ediyor.

