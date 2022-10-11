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  4. Beymen Collection Sonbahar-Kış Erkek Koleksiyonu tüketiciyle buluşuyor

Beymen Collection Sonbahar-Kış Erkek Koleksiyonu tüketiciyle buluşuyor

11.10.2022 10:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koleksiyonda klasik kumaşlarla konforlu ve rahat bir stile imza atan "Work Leisure" teması, klasik ve spor tasarımları birbiriyle tamamlıyor

İSTANBUL (AA) - Beymen Collection 2022-2023 Sonbahar Kış Erkek Koleksiyonu, sakin ve huzurlu alanlarını canlı ve renkli tonlarla kesiştirerek sezona farkli bir sunumda bulunuyor.

Beymen'den yapılan açıklamaya göre, sınırların net olmadığı koleksiyonda birbirinin içinden geçen stiller, hayal etmekten ve risk almaktan korkmayan Beymen Collection erkekleri için seçenekler sunuyor.

Koleksiyonda klasik kumaşlarla konforlu ve rahat bir stile imza atan "Work Leisure" teması, klasik ve spor tasarımları birbiriyle tamamlıyor. Takım elbise ve ceketlerin güçlü bir dönüş yaşadığı koleksiyonda, kumaş ve kalıpların rahatlığı klasik giyimi başka bir boyuta taşıyor.

“Casual Line”, geçen sezonlarda başladığı ekstra lüks ve konfor detaylarını daha canlı renklerle kuvvetlendirirken, kombin olanaklarıyla “smart casual” olgusunun çıtasını yükseltiyor.

Koleksiyonun yeni gözdesi “Thermolab x Ski Outdoor”, deneysel tonları ve İskandinav detayları sezonun merkezine taşıyor.

Puffer ceketler, ekstra hacimleri ve detaylarıyla erkekler için yeni bir görünüm sunuyor.

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