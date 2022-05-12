Beymen, global başarılarına yenisini ekledi

İSTANBUL (AA) - Beymen, global başarılarına ve ilk'lerine yenisini ekleyerek Meta tarafından "Lighthouse" unvanına layık görülen ilk Türk moda markası oldu.

Beymen'den yapılan açıklamaya göre, 2021 yılının son çeyreğinde, aralarında Türkiye'den Beymen'in de yer aldığı EMEA bölgesinden 13 marka, "Lighthouse" unvanını almaya hak kazandı.

Topluluk ve sosyal etki, platform mükemmelliği, sonuç, sanatsallık ve yenilikçilik olmak üzere 4 farklı kategoride dünyanın en iyi yaratıcı profesyonellerinden oluşan Meta Creative Shop jürisi tarafından yapılan değerlendirmeler sonucu Beymen'in 2021-22 sonbahar/kış kampanyası "Stayin' Alive", dünya çapındaki rakiplerini geride bırakarak "Lighthouse" unvanına layık görüldü.

Beymen, bu başarıya ulaşan ilk Türk moda markası olarak ünlü Lighthouse Library'deki yerini alırken, Beymen Stayin’ Alive kampanyası da Meta tarafından ilham kaynağı ve rol model olarak dünya çapında en iyi uygulama (casestudy) olarak paylaşılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Beymen Marka Direktörü Emir Alemdar, "Hayatın her anının paha biçilmez olduğunu hatırladığımız pandemi döneminde reklam kampanyalarımızı hazırlarken odak noktamız umut ve ilham oldu. Modanın ilham veren gücünü müziğin ve dansın enerjisi ile buluşturan 2021-22 sonbahar/kış Stayin’ Alive kampanyamız, daha önce kazandığı ödüllerin ardından bu kez global bir başarıya imza atarak Meta tarafından ‘Lighthouse’ unvanına layık görülen ilk Türk moda markası olma gururunu bize yaşattı." ifadelerini kullandı.

Beymen Group Pazarlama ve İletişim Genel Müdür Yardımcısı Elif Göktaş ise "Bu büyük gururu ülkemize yaşatmış olmak bizim için çok büyük bir anlam taşıyor. Başta TBWA\İstanbul ve Beymen Pazarlama ekibi olmak üzere yaratıcılığımızı ve heyecanımızı yansıtan kampanyamızda emeği geçen herkese teşekkür eder, başarılarının devamını dilerim." değerlendirmesinde bulundu.

