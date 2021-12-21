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Beymen Home'dan yılbaşı hediyesi fırsatları

21.12.2021 14:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beymen Home'dan yılbaşı hediyesi fırsatları

İSTANBUL(AA) - Beymen Home, sofra aksesuarlarından mumlara, ofis ürünlerinden ev tekstili ürünlerine yılbaşı alışverişi için yüzlerce hediye seçeneği sunuyor.

Beymen'den yapılan açıklamaya göre, Fornasetti'nin ikonik portrelerle bezeli dekoratif tabak ve objeleri, Jonathan Adler'in art deco porselen tasarımları, Bosa'nın çağdaş sanatı yaşam alanlarına taşıyan vazoları, Michael Aram'ın sofra aksesuarları, Cire Trudon, Diptyque, Richard Ginori ve Voluspa'nın yılbaşı mumları, Missoni Home'un renkli yastık ve nevresim takımları, Etro Home'un ev tekstili ürünlerinin de aralarında yer aldığı farklı fiyat aralıklarındaki Beymen Home ürünleri arasından yılbaşı hediyeleri seçilebiliyor.

2022'ye tatlı bir başlangıç yapmak için çikolatalı portakal dilimlerinden madlene ve el yapımı spesiyal dolgulu çikolatalara farklı gramaj seçeneklerindeki Beymen çikolata çeşitleri ya da Beymen Kolonya & Lokum ve Beymen Türk Kahvesi setleri arasından hediye seçimi yapılabiliyor.

Beymen adrese teslim hizmeti ile hediyeler, Türkiye'nin her yerine en hızlı şekilde ulaştırılabiliyor.

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