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Beymen Suadiye 5. yılını kutluyor

14.10.2022 10:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beymen Suadiye 5. yılını kutluyor

İSTANBUL (AA) - Beymen'in en büyük cadde mağazası olan, Beymen Suadiye 5. yılını kutluyor.

Beymen'den yapılan açıklamaya göre, beş yıldır Cadde'nin kalbinde ve lüksün zirvesindeki yerini koruyan Beymen Suadiye, bini aşkın dünya markasından oluşan zengin seçkisi, exclusive hizmetleri ile ayrıcalıklı bir Beymen deneyimi yaşatıyor.

15-16 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek özel etkinliklerle yeni yaşını kutlayacak olan Beymen Suadiye, canlı müzikten ikramlara ve dünyaca ünlü kozmetik markalarının makyaj uygulamalarına uzanan sürprizlerle unutulmaz bir hafta sonu müjdeliyor.

Ayrıca hafta sonuna özel her 10 bin TL ve üzeri alışverişlerde 1.500 TL indirim ayrıcalığı Beymen Suadiye’de tüketiciyi bekliyor.

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