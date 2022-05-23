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Beymen.com, yeni kategorilerdeki ürünlerle zenginleşti

23.05.2022 12:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beymen Group CEO'SU Elif Çapçı: - "7 bine yakın yeni ürünle güncellenen Beymen.com'un en iyilerden oluşan ürün seçkisi, önümüzdeki günlerde yeni kategoriler ve ürünlerle büyümeye devam edecek"

İSTANBUL (AA) - Beymen, "Türkiye'nin tek dijital lüks platformu" Beymen.com'u, alışveriş ve yaşam alışkanlıklarındaki değişimden hareketle yeniledi.

Beymen açıklamasına göre, Beymen.com, bilinen ayrıcalıklı alışveriş deneyimini bilinmeyen ürünlerle zenginleştiriyor ve lüks yaşam platformu haline getiriyor.

Moda ve kozmetiğin yanı sıra hayatı 360 derece çevreleyen ev & mobilya, anne & bebek, teknoloji, spor & outdoor, yaşam gibi yeni kategorilerle güncellenen Beymen.com, yeni kimliğiyle Beymen deneyimini yeni ürünlerle buluşturuyor.

Bahçe mobilyalarından müzik aletlerine, dağ bisikletlerinden tekneye, evcil hayvan ürünlerinden küçük ev aletlerine, teknolojiden oyuncak ve bebek ürünlerine; en iyilerden oluşan 200'e yakın marka ve 7 bine yakın yeni ürün Beymen.com'da tüketicileri bekliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Beymen Group Üst Yöneticisi (CEO) Elif Çapçı, Beymen.com'un yenilenen kimliğiyle Beymen'in moda otoritesi kimliğini yepyeni bir boyuta taşıdıklarını belirterek, "Beymen.com, modanın yanı sıra müşterilerimizin farklı yaşam alanlarındaki ihtiyaçlarına hitap eden ve mağazacılık seçkimizin çok ötesine geçen, sadece Beymen.com'a özel yeni kategori ve markalarla artık ‘Türkiye'nin tek dijital lüks platformu’ olarak hizmet verecek." ifadesini kullandı.

Moda ve kozmetik dışındaki ev-mobilya, anne-bebek, teknoloji, spor-outdoor, yaşam gibi hayatın farklı alanlarını kapsayan lüks yaşam kategorilerini Beymen.com aracılığıyla müşterilerle buluşturduklarını bildiren Çapçı, 7 bine yakın yeni ürünle güncellenen Beymen.com'un en iyilerden oluşan ürün seçkisinin, önümüzdeki günlerde yeni kategoriler ve ürünlerle büyümeye devam edeceğini kaydetti.

Beymen Group olarak artan şekilde dijitale yatırım yaptıklarını aktaran Çapçı, "Geçen sene yüzde 63'lük büyüme ile Beymen.com'un, Beymen toplam cirosundaki payı yüzde 21 olarak gerçekleşti. 2021 boyunca Beymen.com 100 milyondan fazla ziyaretçi, 1 milyon APP indirimi, 700 bin sipariş ve 1,3 milyon adet ürün satışı gibi çok ciddi sayısal başarılara imza attı. Bu yıl da çok daha büyük başarılara imza atacağımıza inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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