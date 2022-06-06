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Beymen'den Babalar Günü için alternatif hediye seçenekleri

06.06.2022 12:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beymen'den Babalar Günü için alternatif hediye seçenekleri

İSTANBUL (AA) - Beymen Club, Babalar Günü için yüzlerce hediye seçeneği sunuyor.

Beymen'den yapılan açıklamaya göre, her yaz Beymen Club'ın favori tasarımları arasında yer alan polo yaka tişörtlerden ikonik keten gömleklere, rengarenk plaj şortlarından çizgili triko ve aksesuarlara uzanan sayısız alternatif arasından hediye seçilebiliyor.

Koleksiyondaki keten pantolonlar, minimalist ceketler, hoodieler, zamansız kombin seçenekleri sunan jakarlı trikolar ve nakış detaylı vual gömlekler rahatı ve konforu hayatından eksik etmeyen babalar için ideal hediye seçenekleri sunuyor.

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