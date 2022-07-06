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Beymen'den bayram ziyaretleri için ikramlıklar

06.07.2022 14:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beymen'den bayram ziyaretleri için ikramlıklar

İSTANBUL (AA) - Beymen, yaz mevsimine özgü tatlarla güncellenen Kolonya & Lokum Setleri ve Beymen Chocolate çeşitleri ile bayram ziyaretlerinde yerini alıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, portakal çiçeği ve limon aromalı Beymen Kolonya ve Şekerleme Setleri, nar ve Akdeniz lezzeti satsuma seçenekleri sunuyor.

Damla sakızlı lokum ve badem ezmesinin tadını Türk Kahvesi ile buluşturan Damla Sakızlı Lokum & Kahve Seti, Badem Ezmesi & Kahve Seti bayram ikramlarını zenginleştiriyor.

Beymen Chocolate, farklı gramaj alternatiflerindeki madlen çikolata ve fıstıklı krokan çeşitleriyle bayramda sürpriz yapmak isteyenleri Beymen'lerde ve Beymen.com'da bekliyor.

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