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Beymen'den her tarza uygun dış giyim seçenekleri

11.11.2021 11:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beymen'den her tarza uygun dış giyim seçenekleri

İSTANBUL(AA) - Beymen dünyaca ünlü markaların 2021-2022 Sonbahar/Kış koleksiyonlarındaki farklı renk, desen ve dokulardaki dış giyim seçenekleri ile şehirli kadının dinamik silüetlerine eşlik ediyor.

Beymen'den yapılan açıklamaya göre, klasikten ödün vermeyen, zamansız tasarımları tercih edenler için sezonun modern ve elegan tavrını ortaya koyan palto seçenekleri ile Brunello Cucinelli, Dolce & Gabbana, Valentino, Etro, Kiton ve Stella McCartney, feminen ve zamansız kaşe kaban ve pardesüleri ile Beymen Collection, maskülen kesimleri ve yalın silüetleriyle Academia, Beymen'lerde sahiplerini bekliyor.

2021-2022 sonbahar kış sezonunda podyumları kuşatan deri tasarımlar, kombinlere modern bir dokunuş katıyor. Sokağın ruhuyla uyumlu vegan deri dış giyimler sezonda fark yaratıyor.

Bohem stilin kilit parçası pelerin ve pançolar, 2021-2022 Sonbahar Kış sezonunda altın çağını yaşıyor. Etnik desenler, logo ve püskül detaylarıyla zenginleşen pelerin ve pançolar bu sonbahar ceketleri devre dışı bırakıyor.

Etnik desenli puff montu ileEtro, siyah kontrast logolu puff montu ile Dolce & Gabbana, uzun puff paltolarıyla Brunello Cucinelli ve Yves Salamon, geniş puff mont seçenekleriyle Moncler, All Saint, Herno, Camilla & Marc ve Canada Goose kış kombinlerini tamamlamak için Beymen’lerden ve beymen.com adresinden satın alınabiliyor.

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