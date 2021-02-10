Beyninizden duman çıkmasına neden olacak bir bilmece! Bu soruya ne kadar sürede cevap verebilirsiniz?

Mantıksal bilmeceler, düşünsel becerileri ve zekayı geliştirmek için en etkili yollardan biridir. Eğer beyinsel olarak yorgunluk hissediyorsanız ve düşünme konusunda zorluk yaşadığınız anlar oluyorsa bulmacalar ve bilmeceler sorunun kökünden çözülmesine yardımcı eder. Beyniniz üzerinde çok fazla çalışmak ilk başta zor görünebilir ancak hayatın ilerleyen dönemlerinde elde edeceğiniz faydalar ise tüm çabaya değecek. Dikkatinizi ve mantıksal becerilerinizi test etmek için sizleri bu bilmeceyi çözmeye davet ediyoruz. Hazırsanız başlayalım.

Gündelik hayatınız içerisinde pek çok zaman trafik derdinden muzdarip olursunuz. İşte bulmaca tamamen trafik sorunuyla alakalı... Bir kavşakta bulunan bu 7 araba yol üstünlüğü ya da geçiş ilkelerine uymadığı için adeta kördüğüm olmuş durumda. Bu trafik sıkışıklığını gidermek için ise görüntüden bir arabanın çıkartılması gerekiyor. Peki hangi araba çıkartılırsa bu sorun çözülür?

CEVAP AŞAĞIDA

Bu bulmacayı çözerken aslında trafik kurallarına dikkat etmemeniz gerekiyor. Çünkü sorunun temelinde geçiş üstünlüğü, ana yol ya da tali yol gibi detaylar yer almıyor. Her aracının aynı geçiş hakkına sahip olduğunu düşünmeniz daha faydalı olacaktır.

Bulmacanın cevabı ise, 3 numaralı kırmızı araç olarak karşımıza çıkar. Bu aracın görselden çıkartılması halinde 1-2, 4-5 ve 6-7 numaraları verilen araçlar özgürce yollarına devam edebilirler.



