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Beyninizi ateşe verecek 5 kibrit çöpü bulmacası! Kaç tanesini çözebilirsiniz?

Seray Üstün Seray Üstün 01.02.2021 12:10 | Son Güncelleme:
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Beyninizi ateşe verecek 5 kibrit çöpü bulmacası! Kaç tanesini çözebilirsiniz?

İlkokul yıllarınızı özlediğinize eminiz. Bu nedenle kısa bir zaman yolculuğuna çıkarak o sıralara geri döndüğünüzü hayal edin. Bu anda sizleri elbette ki yalnız bırakmayacağız ve bu birbirinden eğlenceli matematik bulmacalarını sizlere sunacağız. Hazırsanız başlıyoruz.

Hiçbirimiz matematik dehası değiliz ve bu hayatımızın herhangi bir noktasında sorun oluşturmaz. Ancak arada bir de olsa beyninizi dürtmek ve onu çalıştırmak iyi olur. Ayrıntılara odaklanmak dikkatinizi arttıracaktır. Bir parça kağıt alın veya birkaç kibrit... Cevapları bulmak için bütün ekipmanınız hazır. Dürtülerinizi kontrol edin ve anlamaya çalışarak bu eğlenceli 5 bulmacayı çözün.

Aşağıdaki matematik denklemi çözmek için tek bir kibrit çöpü hareket ettirin.

bulmacak

Denklemin doğru olması için yalnızca bir eşleşmeyi taşıyın.

bulmaca2

Yalnızca 3 kibrit taşıyın ve 3 kare oluşturun.

bulmaca3

2 kibriti sadece 2 kare oluşturacak şekilde taşıyın.

bulmaca4

3 kare oluşturmak için 4 kibrit taşıyın.

bulmaca 5

CEVAPLAR AŞAĞIDA

cevap1

cevap2

cevap3

cevap4

cevap5

Beyninizden duman çıkmasına neden olacak bilmece! Bu soruya ne kadar kısa sürede cevap verebilirsiniz?Beyninizden duman çıkmasına neden olacak bilmece! Bu soruya ne kadar kısa sürede cevap verebilirsiniz?


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