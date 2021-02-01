Beyninizi ateşe verecek 5 kibrit çöpü bulmacası! Kaç tanesini çözebilirsiniz?

Hiçbirimiz matematik dehası değiliz ve bu hayatımızın herhangi bir noktasında sorun oluşturmaz. Ancak arada bir de olsa beyninizi dürtmek ve onu çalıştırmak iyi olur. Ayrıntılara odaklanmak dikkatinizi arttıracaktır. Bir parça kağıt alın veya birkaç kibrit... Cevapları bulmak için bütün ekipmanınız hazır. Dürtülerinizi kontrol edin ve anlamaya çalışarak bu eğlenceli 5 bulmacayı çözün.

Aşağıdaki matematik denklemi çözmek için tek bir kibrit çöpü hareket ettirin.

Denklemin doğru olması için yalnızca bir eşleşmeyi taşıyın.

Yalnızca 3 kibrit taşıyın ve 3 kare oluşturun.

2 kibriti sadece 2 kare oluşturacak şekilde taşıyın.

3 kare oluşturmak için 4 kibrit taşıyın.

CEVAPLAR AŞAĞIDA



