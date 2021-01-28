Beyninizden duman çıkmasına neden olacak bilmece! Bu soruya ne kadar kısa sürede cevap verebilirsiniz?

Mantıksal bilmeceler, düşünme becerilerini ve zekayı geliştirmek için en etkili olan yollardan bir tanesidir. Bu ustalık gerektiren bilmece beyin jimnastiği yapmanız için sizlere basit bir yol sunacak. Dikkatinizi ve mantıksal becerilerinizi test etmek için sizleri bu bilmeceyi çözmeye davet ediyoruz. Hazırsanız başlayalım.

Bu birbirinin içine geçmiş şekillerin gözünüze anlamsız göründüğünün farkındayız. Ancak geometri bilgisine güvenenlere bu bilmeceyi çözmek için meydan okuyoruz. Görselde birbirinden içine geçmiş üçgenler bulunuyor. Peki kaç tane üçgen görebildiniz?

CEVAP AŞAĞIDA

Üçgen bir matematik terimi olarak bilinir. Üçgen, düzlemde birbirine doğrusal olmayan üç noktayı birleştiren üç doğru parçasının birleşimi olarak tanımlanır. Bu şekilde birden fazla üçgen bulunuyor. Siz kaç tanesini bulabildiniz?



