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Beyninizden duman çıkmasına neden olacak bilmece! Bu soruya ne kadar kısa sürede cevap verebilirsiniz?

Seray Üstün Seray Üstün 28.01.2021 16:11 | Son Güncelleme:
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Beyninizden duman çıkmasına neden olacak bilmece! Bu soruya ne kadar kısa sürede cevap verebilirsiniz?

Beynin gerçekten sağlıklı ve daha dinç kalabilmesi adına eğitime ihtiyacı olduğu bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Bir bilmece çözmek, beyninizin var olan kalıplar dışında düşünmesini veya çaba sarf etmesini sağlamanın eğlenceli bir yoludur. Sizler için beyin kaslarınızı çalıştıracak bir bilmece hazırladık.

Mantıksal bilmeceler, düşünme becerilerini ve zekayı geliştirmek için en etkili olan yollardan bir tanesidir. Bu ustalık gerektiren bilmece beyin jimnastiği yapmanız için sizlere basit bir yol sunacak. Dikkatinizi ve mantıksal becerilerinizi test etmek için sizleri bu bilmeceyi çözmeye davet ediyoruz. Hazırsanız başlayalım.

Bu birbirinin içine geçmiş şekillerin gözünüze anlamsız göründüğünün farkındayız. Ancak geometri bilgisine güvenenlere bu bilmeceyi çözmek için meydan okuyoruz. Görselde birbirinden içine geçmiş üçgenler bulunuyor. Peki kaç tane üçgen görebildiniz?

CEVAP AŞAĞIDA

Üçgen bir matematik terimi olarak bilinir. Üçgen, düzlemde birbirine doğrusal olmayan üç noktayı birleştiren üç doğru parçasının birleşimi olarak tanımlanır. Bu şekilde birden fazla üçgen bulunuyor. Siz kaç tanesini bulabildiniz?

üçgen cevap

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