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  4. Beyoğlu Belediyesi’nden çölyak hastalarına glütensiz gıda desteği müjdesi

Beyoğlu Belediyesi’nden çölyak hastalarına glütensiz gıda desteği müjdesi

İHA İHA
09.05.2024 14:56
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Beyoğlu Belediyesi, 9 Mayıs Dünya Çölyak Günü’nü nedeniyle ilçedeki çölyak hastalarına düzenli olarak yapılan glütensiz gıda yardımı paketinin içeriğinin zenginleştirildiği müjdesini verdi.

Beyoğlu Belediyesi, glütensiz gıda tüketmek zorunda olan çölyak hastalarına düzenli yardım etmeye devam ediyor. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde hayata geçirilen, Çölyak Yardım Paketi Projesi ile ilçedeki hastalara her ay glütensiz gıda paketi yardımı yapılıyor. Çölyak hastası vatandaşların, 9 Mayıs Dünya Çölyak Günü’nü kutlayan Beyoğlu Belediyesi, gelen talepler doğrultusunda glütensiz gıda paketinin içeriğinin zenginleştirildiğinin müjdesini verdi.

YARDIM PAKETLERİ BELEDİYE EKİPLERİNCE ADRESLERİNE TESLİM EDİLİYOR

Yenilenen glütensiz paket içeriğinde, 2 glütensiz makarna, 2 glütensiz Un, 2 glütensiz Ekmek, 1 glütensiz tarhana, 1 glütensiz arpa şehriye, 1 glütensiz tuzlu kraker, 1 glütensiz puding ve 1 glütensiz gofret bulunduğunu açıkladı. Glütensiz gıda paketinden faydalanmak isteyen Beyoğlu’nda ikamet eden çölyak hastalığına sahip vatandaşların, çölyak raporuyla birlikte Beyoğlu Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’ne başvurmaları gerekiyor. Sosyal inceleme sonrasında başvurusu onaylanan vatandaşların yardım paketleri, belediye ekipleri tarafından her ay düzenli olarak adreslerine teslim ediliyor.

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