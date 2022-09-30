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"Beyoğlu Kültür Yolu Festivali"

30.09.2022 22:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galataport İstanbul, Beyoğlu Kültür Yolu Festivali boyunca sanatseverleri zengin bir programla ağırlayacak

İSTANBUL (AA) - Galataport İstanbul, 1-23 Ekim tarihleri arasında Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 3. kez düzenlenecek "Beyoğlu Kültür Yolu Festivali" kapsamında birçok etkinliğe ev sahipliği yapacak.

Galataport İstanbul'dan yapılan açıklamaya göre, Saat Kulesi Meydanı'nda düzenlenecek konserler, "Duvarları Aşmak: Açık Alanda Heykel Sergisi" ve özel gastronomi deneyimleri ziyaretçilerin beğenisine sunulacak.

Toplam 11 heykel ve enstalasyondan oluşan "Duvarları Aşmak: Açık Alanda Heykel" adlı açık alan sergisinde sanatçı Ali Abayoğlu, Ardan Özmenoğlu, Bahadır Çolak, Bilal Hakan Karakaya, Çağdaş Erçelik, Daniele Sigalot, Erdal Duman, Fırat Engin, Gönül Nuhoğlu, Kadriye İnal ve Kazım Karakaya'nın eserleri yer alıyor.

Aralarında Ayhan Sicimoğlu, Burhan Öcal, Goran Bregoviç, Murat Boz ve Sertab Erener gibi sanatçıların sahne alacağı konserler de Galataport'ta müzikseverlerle buluşacak.

Yarın Emre Aydın, 2 Ekim'de Yüksek Sadakat, 5 Ekim'de Levent Yüksel, 6 Ekim'de Moldova Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliğince İrina Rimes, Zdob și Zdub grubu ve Sasha Lopez ile Dara, 7 Ekim'de Jabbar, 8 Ekim'de Sertab Erener, 9 Ekim'de Latin müziği denilince akla ilk gelen isimlerden Ayhan Sicimoğlu, 12 Ekim'de Erol Evgin, 14 Ekim'de Murat Boz, 15 Ekim'de Bengü, 16 Ekim'de Balkan müziğinin sevilen ismi Goran Bregoviç, 19 Ekim'de Burhan Öcal, 20 Ekim'de Murat Dalkılıç ve 21 Ekim'de Ziynet Sali Saat Kulesi Meydanı'nda konser verecek.

Galataport İstanbul mobil uygulamasından misafirlerin festivalde sahne alacak sanatçılardan bazıları ile tanışma fırsatını da yakalayabileceği konser serisi, 22 Ekim'de Berkay ve 23 Ekim'de Merve Özbey konserleri ile sona erecek.

Ziyaretçiler festival süresince Galataport İstanbul mobil uygulaması üzerinden seçili restoranlarda festivale özel menüleri deneyimleme şansı elde etmenin yanı sıra tatlı ve kahve atölyelerine katılım olanağı da yakalayabilecekler.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Galataport İstanbul Pazarlama ve İletişim Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Bali, şunları kaydetti:

"Galataport İstanbul olarak hayata geçtiği günden bu yana Beyoğlu Kültür Yolu'nun başlangıç noktası olmaktan gurur duyuyoruz. Yıllar sonra yeniden şehirle bütünleşen tarihi limanımız, Karaköy'ün yüzyıllar boyunca ev sahipliği yaptığı farklı kültürleri buluşturarak, kamusal sanatın da önemli bir adresi haline geldi. Misafirlerimiz, boğaz ve tarihi yarımada manzarasının muhteşem görüntüsüyle birleşen etkinlikler ile sanatla iç içe bir festival yaşayacaklar."

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