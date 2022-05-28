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Beyoğlu Kültür Yolu Festivali çeşitli etkinliklerle devam ediyor

28.05.2022 17:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beyoğlu Kültür Yolu Festivali çeşitli etkinliklerle devam ediyor

İSTANBUL (AA) - Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından ikinci kez düzenlenen Beyoğlu Kültür Yolu Festivali, açılış gününde çeşitli etkinliklerle devam ediyor.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Tomtom Desinghood binasında festival kapsamında gerçekleştirilen Çiçek Festivali'nin açılışını yaptı.

Festivalde Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) açılan "Gençler Yolda" sergisini ziyaret eden Ersoy, sanatçılardan bilgi aldı.

Bakan Ersoy, oğlu Aslancan Ersoy ve eşi Pervin Ersoy'la AKM Çocuk Sanat Merkezi'ndeki "Legoland" etkinliğine de katıldı.

Festival kapsamında Ersoy'un bir sonraki durağı ise İstanbul Sinema Müzesi oldu. Ersoy, yönetmen Reis Çelik'in küratörlüğünü üstlendiği Türk sinemasının set fotoğraflarının sergilendiği "Kamera Arkası" sergisini ziyaret etti.

Tarihçi yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı da İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz yönetimindeki etkinlikte "İstanbul'un Fethi" başlıklı konuşma yaptı.

- Festival hakkında

Beyoğlu Kültür Yolu Festivali, 12 Haziran'a kadar 4 bin 953 sanatçıyı 1500'ü aşkın etkinlikte İstanbullularla buluşturacak.

Festival kapsamında kurulan 3 açık hava sahnesi, 15 sokak sahnesi ve 4 cadde etkinliği festival coşkusunu kentin dört bir yanına taşıyacak.

Festivalde konserlerden sergilere, çocuk atölyelerinden söyleşilere, tiyatro ve opera temsillerinden film gösterimlerine ve açık hava konserlerine kadar çok sayıda etkinlik sanatseverlerle buluşacak.

Festivalin açılış konserini, Rebetiko müziğinin dünyadaki en önemli temsilcileri arasında gösterilen Yunan sanatçı Glykeria, bu akşam AKM'de verecek.

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