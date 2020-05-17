Beyoğlu sahada, ekipler kuaför denetiminde

AK Partili Diyarbakır’ın Bağlar İlçe Belediyesi, hafta sonunu yoğun hizmet ve denetleme çalışmalarıyla geçirdi. Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu’nun incelemelerde bulunduğu Selahattin Eyyubi Mahallesindeki asfaltlama çalışmaları tamamlandı. Beyoğlu ayrıca semt pazarında fiyat ve hijyen denetimi gerçekleştirdi.

Bağlar Belediyesi, yeni tip korona virüs salgını ve Ramazan ayı önlemleri kapsamında denetimlerini hafta sonunda da sürdürdü. Başkan Hüseyin Beyoğlu ve belediye ekipleri, halkın hak ettiği hizmetleri sağlıklı koşullarda alabilmesi için sahadaydı. Başkan Beyoğlu, vatandaşların günlük ihtiyaçlarını karşıladığı Bağcılar Mahallesinde kurulan semt pazarında hijyen, sosyal mesafe ve fiyat denetiminde bulunarak esnaflar ve vatandaşlarla görüştü. Salgına karşı önlemlere uyulması gerektiği nı dile getiren Beyoğlu, “Ne panik ne ihmal,tek çaremiz tedbirlere uymak.Mücadeleyi hiç bir şekilde aksatmayalım” mesajını verdi.

Selahaddin Eyyubi Mahallesinde asfaltlama tamamlandı

Başkan Beyoğlu, 20 yıl sonra asfalt hizmeti ile tanıştırdıkları 20 bin nüfuslu Selahaddin Eyyubi Mahallesinde tamamlanan asfaltlama hizmetlerinin son durumunu inceleyerek başarılı şekilde gerçekleşen hizmetten dolayı ekiplere teşekkür etti.

Başkan Beyoğlu’nun günler sonra hizmete başlayan ilçedeki kuaförler için görevlendirdiği zabıta ekipleri ise kentin günlük ticaretteki kalbi sayılan Sakarya Caddesinde denetleme ve hijyen kontrolü görevine çıktı. İçişleri Bakanlığı tarafından ilan edilen kurallarla ilgili iş yerlerinde hijyen, sosyal mesafe ve maske denetiminde bulunan zabıta ekiplerinin çalışması kuaför esnafından tam not aldı.