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Beyoğlu’nda arkadaşına kızan genç evi ateşe verdi

18.05.2023 13:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beyoğlu Şişhane’de bir genç tartıştığı arkadaşına kızarak evi ateşe verdi.

Pencereden sarkarak bir alt kata inen gencin o görüntüleri bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.
Olay, dün öğle saatlerinde Beyoğlu Şişhane’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 katlı bir binanın 2 katında bulunan bir genç arkadaşıyla sözlü tartışmaya başladı. Bir süre sonra tartıştığı arkadaşına kızan genç evi ateşe verdi. Daha sonra pencereye çıkarak aşağıya doğru sarkan genç bir alt kata atladı. Tehlikeli hareketler sergileyen ve düşme tehlikesi geçiren gencin o halleri ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Arkadaşına kızarak yangın çıkaran genç binadan uzaklaşırken, dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası yangın tamamen söndürüldü.
Öte yandan, yangının çıkaran gencin madde bağımlısı olduğu öğrenildi.

Polis ekiplerinin olay ile ilgili incelemesi sürüyor.

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