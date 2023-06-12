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  4. Beyoğlu'nda bir kişinin öldüğü silahlı saldırının 2 şüphelisi yakalandı

Beyoğlu'nda bir kişinin öldüğü silahlı saldırının 2 şüphelisi yakalandı

12.06.2023 14:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beyoğlu'nda bir kişinin hayatını kaybettiği bir kişinin de yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili yakalanan 2 zanlı adliyeye sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, 6 Haziran'da Kalyoncu Kulluğu Ömer Hayyam Caddesi'ndeki bir kıraathaneye motosikletle gelen iki kişiden biri içeri girip silahla ateş etmeye başladı. Saldırıda 64 yaşındaki emekli Mehmet İlhan Ergün hayatını kaybetti, Cüneyt Yılmaz yaralandı.

Saldırganlar, geldikleri motosikletle olay yerinden kaçtı.

Konuyla ilgili çalışma yapan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın meydana geldiği noktadan Küçükçekmece'ye kadar güzergahtaki 600 güvenlik kamerasını inceledi.

İncelemelerin ardından ekipler, Küçükçekmece'de belirledikleri adreslere düzenlediği operasyonda C.C.C. (23) ve M.F.D. (24) isimli zanlıları yakaladı.

Şüphelilerin emniyetteki sorgusunda, uyuşturucu almak için gittikleri kıraathanede birinin elini beline atması üzerine, kendisinin de hasımları olduğu için rastgele ateş ettiğini söylediği öğrenildi.

Emniyette sorguları tamamlanan iki şüpheli adliyeye sevk edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Beyoğlu silahlı saldırı

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