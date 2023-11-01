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  4. Beyoğlu'nda eşini öldüren kişi aynı silahla kendi hayatına da son verdi

Beyoğlu'nda eşini öldüren kişi aynı silahla kendi hayatına da son verdi

01.11.2023 07:35 | Son Güncelleme:
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Beyoğlu'nda, eşini öldüren kişi, aynı silahla kendini de vurarak yaşamına son verdi.

Alınan bilgiye göre, Yenişehir Mahallesi Direkçibaşı Sokak'ta, bir binanın giriş katında oturan Mehmet B, akşam saatlerinde eve geldi.

Psikolojik rahatsızlıklarından ötürü hastanede tedavi gördüğü belirtilen Mehmet B, kısa bir süre sonra eşi Şerife B'yi silahla vurdu.

Mehmet B. aynı silahla yaşamına son verdi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiyenin çalışmasının ardından eve giren sağlık ekipleri, Şerife B. ile Mehmet B'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yerinde yapılan savcılık incelemesinin ardından cenazeler Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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